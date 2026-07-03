«Узгидромет» предупредил об опасности селей в 9 областях республики

·17·Общество
«Узгидромет» предупредил об опасности селей в 9 областях республики

«Узгидромет» объявил экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми 4–6 июля осадками.

Сообщается, что в предгорных и горных районах республики возможны селевые паводки. В отдельных местах существует вероятность скопления дождевых вод, что может привести к подтоплению территорий.

Кашкадарьинская область

Опасность схода селей возможна в следующих районах:

  • Яккабагский;

  • Дехканабадский;

  • Чиракчинский;

  • Китабский;

  • Шахрисабзский;

  • Камашинский;

  • Гузарский.

Сурхандарьинская область

Предупреждение касается следующих районов:

  • Сариасийский;

  • Узунский;

  • Алтынсайский;

  • Денауский;

  • Байсунский;

  • Шерабадский;

  • Шурчинский;

  • Кумкурганский;

  • Музрабатский.

Самаркандская область

Районы с вероятной опасностью:

  • Ургутский;

  • Самаркандский;

  • Булунгурский;

  • Нурабадский;

  • Кошрабадский;

  • Каттакурганский;

  • Пайарыкский;

  • Джамбайский;

  • Иштыханский.

Навоийская область

  • Хатырчинский;

  • Навбахорский;

  • Нуратинский;

  • Канимехский;

  • Карманинский.

Джизакская область

  • Зааминский;

  • Бахмальский;

  • Галляаральский;

  • имени Шарафа Рашидова;

  • Фаришский;

  • Янгиабадский.

Ташкентская область

Опасность селевых паводков сохраняется в следующих районах и городах:

  • Ахангаранский;

  • Бостанлыкский;

  • Паркентский;

  • Пскентский;

  • Уртачирчикский;

  • Юкоричирчикский;

  • город Ангрен;

  • город Алмалык.

Наманганская область

  • Папский;

  • Касансайский;

  • Чартакский;

  • Чустский;

  • Наманганский;

  • Янгикурганский.

Ферганская область

  • Сохский;

  • Шахимардан;

  • Ферганский;

  • Бешарыкский.

Андижанская область

  • Андижанский;

  • Асакинский;

  • Джалалкудукский;

  • Кургантепинский;

  • Пахтаабадский;

  • Избасканский;

  • Ходжаабадский;

  • Мархаматский;

  • город Ханабад.

Граждан призвали к осторожности

«Узгидромет» призвал жителей предгорных и горных районов, отдыхающих, а также водителей, передвигающихся в данных направлениях, принять меры предосторожности.

Во время сильных дождей рекомендуется не находиться вблизи селевых русел, рек и саев, а при движении по горным дорогам — учитывать погодные условия.

УзгидрометКашкадарьяСурхандарьяСамаркандТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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