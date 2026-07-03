«Узгидромет» предупредил об опасности селей в 9 областях республики
«Узгидромет» объявил экстренное предупреждение в связи с ожидаемыми 4–6 июля осадками.
Сообщается, что в предгорных и горных районах республики возможны селевые паводки. В отдельных местах существует вероятность скопления дождевых вод, что может привести к подтоплению территорий.
Кашкадарьинская область
Опасность схода селей возможна в следующих районах:
Яккабагский;
Дехканабадский;
Чиракчинский;
Китабский;
Шахрисабзский;
Камашинский;
Гузарский.
Сурхандарьинская область
Предупреждение касается следующих районов:
Сариасийский;
Узунский;
Алтынсайский;
Денауский;
Байсунский;
Шерабадский;
Шурчинский;
Кумкурганский;
Музрабатский.
Самаркандская область
Районы с вероятной опасностью:
Ургутский;
Самаркандский;
Булунгурский;
Нурабадский;
Кошрабадский;
Каттакурганский;
Пайарыкский;
Джамбайский;
Иштыханский.
Навоийская область
Хатырчинский;
Навбахорский;
Нуратинский;
Канимехский;
Карманинский.
Джизакская область
Зааминский;
Бахмальский;
Галляаральский;
имени Шарафа Рашидова;
Фаришский;
Янгиабадский.
Ташкентская область
Опасность селевых паводков сохраняется в следующих районах и городах:
Ахангаранский;
Бостанлыкский;
Паркентский;
Пскентский;
Уртачирчикский;
Юкоричирчикский;
город Ангрен;
город Алмалык.
Наманганская область
Папский;
Касансайский;
Чартакский;
Чустский;
Наманганский;
Янгикурганский.
Ферганская область
Сохский;
Шахимардан;
Ферганский;
Бешарыкский.
Андижанская область
Андижанский;
Асакинский;
Джалалкудукский;
Кургантепинский;
Пахтаабадский;
Избасканский;
Ходжаабадский;
Мархаматский;
город Ханабад.
Граждан призвали к осторожности
«Узгидромет» призвал жителей предгорных и горных районов, отдыхающих, а также водителей, передвигающихся в данных направлениях, принять меры предосторожности.
Во время сильных дождей рекомендуется не находиться вблизи селевых русел, рек и саев, а при движении по горным дорогам — учитывать погодные условия.
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