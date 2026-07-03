Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии...

·30·Спорт
Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии...

Юрген Клопп, завоевавший большое имя в мире футбола благодаря своей деятельности в «Боруссии Дортмунд» и «Ливерпуле», может вернуться в тренерство.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, немецкий специалист готов возглавить национальную сборную Германии.

Клопп может занять место Нагельсманна

Согласно источнику, Юрген Клопп является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Германии после ухода Юлиана Нагельсманна.

Клопп вывел «Боруссию Дортмунд» и «Ливерпуль» на высокие позиции на клубном уровне. Теперь он может впервые в своей карьере взять на себя руководство национальной командой.

Результат на ЧМ-2026 дорого обошелся Нагельсманну

Ранее сообщалось, что 38-летний Юлиан Нагельсманн покинул сборную Германии после неудачного участия в ЧМ-2026.

На чемпионате мира, прошедшем в Северной Америке, «бундестим» завершил выступление на стадии 1/16 финала.

Германию остановил Парагвай

В первом раунде плей-офф сборная Германии встретилась с национальной командой Парагвая.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Однако в серии пенальти Парагвай одержал победу со счетом 4:3, выбив Германию из турнира.

Вернется ли Клопп в большой футбол?

Новость о готовности Юргена Клоппа возглавить сборную Германии вызвала большой интерес среди болельщиков.

Теперь главный вопрос заключается в том, начнет ли футбольный союз Германии новую эпоху именно с Клоппом?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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