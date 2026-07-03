Имрон подогрел интерес поклонников новой песней (видео)

Певец Имрон опубликовал на своей странице в социальных сетях короткое видео из своего нового музыкального проекта, заинтриговав поклонников предстоящей премьерой.

Артист оставил к видео комментарий: «Услышав один раз, вы можете ходить с мыслью „А если нет!“ (Ana bo‘lmasa!). Премьера совсем скоро!». Исходя из этой надписи, ожидается, что новая композиция будет представлена под названием «Ana bo‘lmasa».

В коротком ролике также были показаны некоторые кадры из процесса съемок клипа. Поклонники не оставили без внимания участие в нем известной актрисы Дурдоны Курбановой. Ее появление в клипе было тепло встречено в социальных сетях.

На данный момент точная дата премьеры песни и видеоклипа официально не объявлена. Тем не менее, опубликованное короткое видео успело вызвать большой интерес среди фанатов.

В комментариях многие пользователи написали, что с нетерпением ждут премьеры новой песни. Некоторые выразили радость от того, что увидели в клипе Дурдону Курбанову, и выразили уверенность в успехе творческого сотрудничества Имрона и актрисы.