Имрон подогрел интерес поклонников новой песней (видео)

·29·Культура
Имрон подогрел интерес поклонников новой песней (видео)

Певец Имрон опубликовал на своей странице в социальных сетях короткое видео из своего нового музыкального проекта, заинтриговав поклонников предстоящей премьерой.

Артист оставил к видео комментарий: «Услышав один раз, вы можете ходить с мыслью „А если нет!“ (Ana bo‘lmasa!). Премьера совсем скоро!». Исходя из этой надписи, ожидается, что новая композиция будет представлена под названием «Ana bo‘lmasa».

В коротком ролике также были показаны некоторые кадры из процесса съемок клипа. Поклонники не оставили без внимания участие в нем известной актрисы Дурдоны Курбановой. Ее появление в клипе было тепло встречено в социальных сетях.

На данный момент точная дата премьеры песни и видеоклипа официально не объявлена. Тем не менее, опубликованное короткое видео успело вызвать большой интерес среди фанатов.

В комментариях многие пользователи написали, что с нетерпением ждут премьеры новой песни. Некоторые выразили радость от того, что увидели в клипе Дурдону Курбанову, и выразили уверенность в успехе творческого сотрудничества Имрона и актрисы.

ИмронДурдона ҚурбоноваAna bo‘lmasa
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Али Отажонов рассказал о своем гонораре на свадьбах и богатстве (видео)Али Отажонов рассказал о своем гонораре на свадьбах и богатстве (видео)Сегодня, 13:14Перед свадьбой Тейлор Свифт пожертвовала 26 миллионов долларов на благотворительностьПеред свадьбой Тейлор Свифт пожертвовала 26 миллионов долларов на благотворительностьСегодня, 02:19Подарок поклонника Мунисы Ризаевой вызвал восхищение (видео)Подарок поклонника Мунисы Ризаевой вызвал восхищение (видео)Вчера, 17:35Актриса сериала «Глаза Черного моря» 19-летняя Гамзе Саклы погибла в тяжелом ДТПАктриса сериала «Глаза Черного моря» 19-летняя Гамзе Саклы погибла в тяжелом ДТПВчера, 17:33Кто этот актер, подвергшийся резкой критике за избиение Райхон Ганиевой в фильме «Прости»Кто этот актер, подвергшийся резкой критике за избиение Райхон Ганиевой в фильме «Прости»Вчера, 17:18Сабина Содикова — дочь Барно Кадировой? Актриса поставила точку в этом вопросеСабина Содикова — дочь Барно Кадировой? Актриса поставила точку в этом вопросеВчера, 17:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду