Испанский клуб «Реал Мадрид» резко и неожиданно отреагировал на распространяющиеся слухи о трансфере полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандеса. В последние дни заявления агента чемпиона мира из Аргентины усилили предположения о возможном уходе футболиста со «Стэмфорд Бридж», однако мадридский гранд официально объявил, что никаких переговоров по этому поводу не ведется. Об этом сообщает Goal.com сообщение сообщает.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба, подчеркивается, что интерес к Энцо Фернандесу отсутствует и никаких действий по трансферу не предпринималось ни напрямую, ни косвенно. Руководство «Реал Мадрида», которое обычно хранит молчание в ответ на трансферные слухи, на этот раз сочло необходимым внести ясность в ситуацию.

Официальная позиция клуба

В заявлении «Реал Мадрида» говорится: «В связи с сообщениями последних дней о переходе Энцо Фернандеса в наш клуб, сообщаем, что «Реал Мадрид» не предпринимал никаких попыток приобрести данного футболиста и не имеет такого намерения. Мы высоко ценим мастерство Энцо Фернандеса, однако, исходя из наших отношений с «Челси» и принципов институциональной лояльности, мы сочли необходимым опровергнуть эту недостоверную информацию».

Данное заявление было сделано не только для того, чтобы прекратить путаницу среди болельщиков, но и с целью сохранения взаимного уважения между двумя крупными клубами. Мадридцы выразили сожаление, что подобные необоснованные новости могут нанести вред обеим сторонам.

Конкуренция в полузащите и новые трансферы

Важным фактором в этом отказе «Реал Мадрида» может быть и тот факт, что линия полузащиты команды уже укомплектована. По имеющимся данным, клуб недавно подписал контракт с полузащитником «Манчестер Сити» Бернардо Силвой в качестве свободного агента, тем самым еще больше усилив свой творческий потенциал.

В настоящее время конкуренция в центре команды крайне высока. Из-за прихода Бернардо Силвы и наличия других звезд под вопросом оказывается даже будущее таких французских талантов, как Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга. Поступают сообщения о том, что ими интересуется «Манчестер Юнайтед».

Подводя итог, «Реал Мадрид» четко определил свою трансферную стратегию, и Энцо Фернандес на данный момент в планы команды не входит. Аргентинскому футболисту предстоит либо продолжать укреплять свои позиции в английской Премьер-лиге, либо рассматривать другие варианты.