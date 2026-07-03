Тоттенхэм отказался от трансфера Жоау Пальиньи: португальская звезда возвращается в Баварию

·31·Спорт
Тоттенхэм отказался от трансфера Жоау Пальиньи: португальская звезда возвращается в Баварию

Лондонский Тоттенхэм изменил свои планы по усилению полузащиты. Руководство клуба приняло решение не выкупать трансферные права на Жоау Пальиньюкоторый провел прошлый сезон в команде на правах аренды. Это решение вновь ставит будущее португальского футболиста под вопрос. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно информации Sky Sport, «шпоры» официально уведомили, что не будут активировать опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении. В результате 30-летний опорный полузащитник будет вынужден вернуться в распоряжение мюнхенской Баварии во время летнего трансферного окна. Этим решением лондонцы решили сосредоточиться на других трансферных целях.

Сообщается, что столь резкое решение Тоттенхэма обусловлено огромными инвестициями клуба в линию полузащиты. В частности, клуб потратил около 117 миллионов евро на Сандро Тонали и 98 миллионов евро на трансфер Матеуса Фернандеса . После таких крупных расходов удержание Пальиньи в команде было признано нецелесообразным с финансовой и тактической точек зрения.

Неопределенное будущее в Баварии

Хотя действующий контракт Жоау Пальиньи с Баварией рассчитан до 2028 года, его будущее в Мюнхене не гарантировано. Немецкий гранд готов продать опытного игрока, чтобы омолодить состав и оптимизировать зарплатную ведомость. Мюнхенцы дали понять, что не против расстаться с португальцем, если поступит достойное предложение.

В настоящее время поступают сообщения о том, что интерес к нему проявляет его бывший клуб — лиссабонский Спортинг . Однако высокая цена, установленная Баварией, затрудняет переговоры. Португальский клуб пока не готов финансово выплатить требуемую немцами сумму.

Жоау Пальинья известен своей физической мощью и мастерством в отборе мяча. За время выступлений в Премьер-лиге он зарекомендовал себя как один из лучших опорных полузащитников. Тем не менее, новая стратегия Тоттенхэма предполагает ставку на более молодых и креативных игроков.

Ряд ведущих европейских клубов внимательно следят за ситуацией вокруг футболиста. До начала предсезонной подготовки Пальинье предстоит найти новую команду или доказать свою состоятельность в лагере Баварии. На данный момент окончательного решения о его следующем пункте назначения не принято.

ТоттенхэмБаварияЖоау ПальиньяТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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