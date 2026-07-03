Джахонгир Отажонов подтвердил, что снова женился и стал отцом (видео)

·42·Культура
Джахонгир Отажонов подтвердил, что снова женился и стал отцом (видео)

Видеоролики о том, что певец Джахонгир Отажонов снова создал семью и стал отцом, вызвали широкие обсуждения в социальных сетях. В беседе с ведущей проекта «Lazizashokuz» Лазизой Тоймухамедовой артист ответил на некоторые вопросы о своей личной жизни.

В ходе беседы журналистка в шутливой форме обратилась к певцу:

— «Вы женились, почему не пригласили на свадьбу?»

Джахонгир Отажонов ответил:

— «Мы не устраивали свадьбу, просто совершили никах».

На что Лазиза Тоймухамедова с улыбкой добавила:

— «Ладно, я бы хотя бы поздравила и пришла с подарками».

На это певец ответил:

— «Даст Бог, еще пригласим».

В ходе разговора Лазиза Тоймухамедова также поздравила артиста с рождением ребенка.

— «У вас родился малыш, поздравляю!» — на эти пожелания Джахонгир Отажонов ответил благодарностью: «Спасибо».

После этого ведущая поинтересовалась, какое имя дали ребенку. Певец сообщил, что дочь назвали Афра.

На вопрос «Что означает это имя?», артист ответил кратко:

— «Означает земля».

Данное видео широко распространилось в социальных сетях и было тепло встречено поклонниками. В комментариях многие подписчики искренне поздравили Джахонгира Отажонова с радостным событием в семье, отметив, что имя Афра, данное девочке, — это красивый и необычный выбор.

Жахонгир ОтажоновЛазиза ТоймухамедоваАфра
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Charos
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