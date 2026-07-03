Криштиану Роналду снова установил рекорд: уникальное достижение в 25 голов...
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду зафиксировал еще один грандиозный результат в истории футбола.
Он стал первым футболистом в истории, забившим в общей сложности не менее 25 голов на чемпионатах мира и Европы. Об этом сообщил статистический центр Скуавка.
Исторический гол был забит в ворота Хорватии
Роналду забил свой 25-й гол на крупных международных турнирах в ворота Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
На 68-й минуте встречи Португалия получила право на пенальти. Криштиану точно реализовал удар, зафиксировав очередное историческое достижение.
Голы Роналду на турнирах
Голы португальской звезды на чемпионатах мира и Европы распределились следующим образом:
Евро-2004 — 2 гола;
ЧМ-2006 — 1 гол;
Евро-2008 — 1 гол;
ЧМ-2010 — 1 гол;
Евро-2012 — 3 гола;
ЧМ-2014 — 1 гол;
Евро-2016 — 3 гола;
ЧМ-2018 — 4 гола;
Евро-2020 — 5 голов;
ЧМ-2022 — 1 гол;
ЧМ-2026 — на данный момент 3 гола.
22-летняя история
Впервые Роналду забил на чемпионате Европы в 2004 году.
С тех пор он остается одним из главных лидеров Португалии на чемпионатах мира и Европы в разные периоды.
Гол в ворота Хорватии довел общее количество голов Криштиану на крупных международных турнирах за 22 года до 25.
Рекорды Роналду продолжаются
Криштиану Роналду занимает особое место в истории футбола благодаря своей стабильности на больших турнирах и многолетней игре на высочайшем уровне.
Нападающий, забивший три гола на ЧМ-2026, имеет возможность еще больше улучшить свой рекорд на следующих стадиях турнира.
…