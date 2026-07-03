Объявлены курсы валют на 6 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 6 июля 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 64,24 сума и составил 11 973,90 сума.

• Евро подорожал на 111,62 сума и составил 13 700,54 сума.

• Российский рубль подорожал на 2,54 сума и составил 154,82 сума.

• Фунт стерлинга подорожал на 98,87 сума и составил 15 987,55 сума.

• Японская иена подорожала на 0,43 сума и составила 74,31 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 116,79 сума и составил 14 905,89 сума.

• Китайский юань подорожал на 11,02 сума и составил 1 765,25 сума.