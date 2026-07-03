В Мирабаде произошел пожар на трансформаторе, электроснабжение прервано
Сегодня, 3 июля, в трансформаторном пункте, расположенном в Мирабадском районе города Ташкента, произошел пожар. Об этом сообщила администрация района.
Как сообщается, инцидент произошел в трансформаторном пункте №23-23 по адресу: Мирабадский район, улица Банакотий, дом 198. По предварительным данным, пожар возник в результате короткого замыкания в высоковольтном кабеле.
В результате происшествия вышел из строя трансформатор мощностью 400/6 кВ. В настоящее время специалисты районного предприятия электросетей проводят аварийно-восстановительные работы.
Ответственные лица принимают необходимые меры по установке нового трансформатора взамен вышедшего из строя, перезапуску электросети и полному восстановлению подачи электроэнергии потребителям.
По данным администрации района, полное восстановление электроснабжения планируется к сегодняшнему вечеру.
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