В Мирабаде произошел пожар на трансформаторе, электроснабжение прервано

Сегодня, 3 июля, в трансформаторном пункте, расположенном в Мирабадском районе города Ташкента, произошел пожар. Об этом сообщила администрация района.

Как сообщается, инцидент произошел в трансформаторном пункте №23-23 по адресу: Мирабадский район, улица Банакотий, дом 198. По предварительным данным, пожар возник в результате короткого замыкания в высоковольтном кабеле.

В результате происшествия вышел из строя трансформатор мощностью 400/6 кВ. В настоящее время специалисты районного предприятия электросетей проводят аварийно-восстановительные работы.

Ответственные лица принимают необходимые меры по установке нового трансформатора взамен вышедшего из строя, перезапуску электросети и полному восстановлению подачи электроэнергии потребителям.

По данным администрации района, полное восстановление электроснабжения планируется к сегодняшнему вечеру.