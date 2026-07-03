Скалони предупредил о Кабо-Верде: «Ошибки непростительны»

·37·Спорт
Скалони предупредил о Кабо-Верде: «Ошибки непростительны»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил осторожность перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Специалист подчеркнул, что в плей-офф любая ошибка может привести к вылету команды из турнира, и назвал соперника достойной и опасной командой.

«Места для ошибок становится всё меньше»

По словам Скалони, футболисты Аргентины полностью осознают важность предстоящей встречи.

«Нас ждет достойный соперник. Места для ошибок становится всё меньше. Поражение означает, что мы можем покинуть турнир. Мы это прекрасно понимаем», — сказал тренер.

При этом он выразил удовлетворение текущим состоянием своей команды.

«Сейчас мы в хорошей форме и полностью готовы к игре».

Кабо-Верде еще не проигрывал

Главный тренер Аргентины уделил особое внимание тому факту, что Кабо-Верде еще не потерпел ни одного поражения на турнире.

«Кабо-Верде — команда, которая еще не проигрывала. В матче против Саудовской Аравии они заслуживали победы», — отметил Скалони.

По его мнению, в матчах против Испании и Уругвая Кабо-Верде пришлось сложнее, но они всё равно оказали достойное сопротивление.

«Соперник очень хорош»

Скалони сообщил, что тренерский штаб проводит глубокий анализ игры Кабо-Верде.

«В матчах против Испании и Уругвая им было немного труднее. Мы их анализируем. Могу сказать одно: соперник очень хорош», — приводит слова Скалони издание Ла Накион.

Хотя Аргентина считается фаворитом встречи, Скалони призывает своих игроков не недооценивать соперника и не терять концентрацию ни в одном эпизоде. Теперь одна из команд выйдет в 1/8 финала, а для другой Чемпионат мира будет завершен.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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