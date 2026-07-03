Клуб «Наполи» начинает новую эру с Аллегри

·34·Спорт
Клуб «Наполи» начинает новую эру с Аллегри

Клуб «Наполи» официально объявил Массимилиано Аллегри новым главным тренером команды.

58-летний итальянский специалист подписал с неаполитанским клубом долгосрочный контракт. Теперь шестикратный чемпион Италии постарается вновь вывести «Наполи» на борьбу за Скудетто.

Контракт рассчитан до 2029 года

Сообщается, что соглашение Аллегри с «Наполи» будет действовать до лета 2029 года.

Стороны достигли договоренности о сотрудничестве еще в мае. Однако официальный анонс затянулся из-за того, что не были полностью урегулированы финансовые вопросы с его бывшей командой — «Миланом».

После ухода Конте выбор пал на Аллегри

Антонио Конте покинул «Наполи» после завершения сезона.

После этого руководство клуба приступило к поиску нового главного тренера и в итоге утвердило кандидатуру обладающего огромным опытом Массимилиано Аллегри.

Шестикратный чемпион Италии

За свою тренерскую карьеру Аллегри шесть раз становился чемпионом Серии А.

Он становился обладателем Скудетто:

  • пять раз с «Ювентусом»;

  • один раз с «Миланом».

«Наполи» завершил сезон на втором месте

В прошлом сезоне «Наполи» набрал 76 очков в Серии А и финишировал на втором месте в чемпионате.

Теперь перед клубом стоит задача снова побороться за чемпионство. Неаполитанцы надеются достичь этой цели под руководством Массимилиано Аллегри.

НаполиМассимилиано АллегриНаполи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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