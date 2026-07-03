Клуб «Наполи» начинает новую эру с Аллегри
Клуб «Наполи» официально объявил Массимилиано Аллегри новым главным тренером команды.
58-летний итальянский специалист подписал с неаполитанским клубом долгосрочный контракт. Теперь шестикратный чемпион Италии постарается вновь вывести «Наполи» на борьбу за Скудетто.
Контракт рассчитан до 2029 года
Сообщается, что соглашение Аллегри с «Наполи» будет действовать до лета 2029 года.
Стороны достигли договоренности о сотрудничестве еще в мае. Однако официальный анонс затянулся из-за того, что не были полностью урегулированы финансовые вопросы с его бывшей командой — «Миланом».
После ухода Конте выбор пал на Аллегри
Антонио Конте покинул «Наполи» после завершения сезона.
После этого руководство клуба приступило к поиску нового главного тренера и в итоге утвердило кандидатуру обладающего огромным опытом Массимилиано Аллегри.
Шестикратный чемпион Италии
За свою тренерскую карьеру Аллегри шесть раз становился чемпионом Серии А.
Он становился обладателем Скудетто:
пять раз с «Ювентусом»;
один раз с «Миланом».
«Наполи» завершил сезон на втором месте
В прошлом сезоне «Наполи» набрал 76 очков в Серии А и финишировал на втором месте в чемпионате.
Теперь перед клубом стоит задача снова побороться за чемпионство. Неаполитанцы надеются достичь этой цели под руководством Массимилиано Аллегри.
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