Бывший главный тренер Южной Кореи улетел в США после угроз

·1·Спорт
Бывший главный тренер Южной Кореи улетел в США после угроз

Бывший главный тренер национальной сборной Южной Кореи Хон Мен Бо вылетел в США спустя два дня после возвращения с чемпионата мира.

По сообщениям источников, такое решение специалист принял из-за резкого давления со стороны болельщиков, преследований и угроз убийством, распространившихся в интернете.

Ситуация в аэропорту обострилась

Когда сборная Южной Кореи вернулась с чемпионата мира 30 июня, в аэропорту Инчхон собралось около 200 болельщиков.

Несмотря на то, что команда прибыла примерно в 3–4 часа ночи, протестующие ждали в аэропорту.

По данным телеканала KBS, еще до появления Хон Мен Бо в зале прилета начались громкие протестные выкрики.

На видео, распространившихся в сети, слышно, как болельщики бьют в барабаны и кричат:

«Хон Мен Бо, уходи!»

Когда тренер и футболисты вошли в зал, свист и крики усилились.

Было задействовано более 100 сотрудников полиции

Из-за риска возникновения беспорядков в аэропорту были усилены меры безопасности.

Правительство привлекло более 100 сотрудников полиции для контроля ситуации. Сообщается, что это решение было принято после появления в интернете сообщений с угрозами убить Хон Мен Бо.

Тренер появился, скрыв лицо

Телеканал MBC сообщил, что Хон Мен Бо был замечен в аэропорту Инчхон при вылете в США.

Он передвигался в кепке и с маской, закрывающей лицо.

На вопросы журналистов он кратко ответил:

«Мне есть что сказать»,

однако на данный момент тренер отказался давать подробные комментарии, заявив, что выскажется позже.

По имеющимся данным, он вылетел в Лос-Анджелес.

Президент также раскритиковал результаты команды

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен открыто раскритиковал неудачное выступление национальной сборной на чемпионате мира.

Он поручил Министерству спорта, культуры и туризма изучить причины неудачи.

Позже министерство сообщило о начале проверки деятельности Корейской футбольной ассоциации.

Хон Мен Бо ушел в отставку

57-летний Хон Мен Бо объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Южной Кореи 28 июня.

Он возглавлял национальную команду:

  • в 2013–2014 годах;

  • с 2024 года.

Контракт специалиста должен был действовать до 2027 года.

На ЧМ-2026, прошедшем в США, Канаде и Мексике, сборная Южной Кореи не смогла выйти из группового этапа. Результаты мундиаля вызвали в стране сильное недовольство и широкие дискуссии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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