Моуринью выбрал нового капитана: кому теперь достанется повязка?

В мадридском «Реале» ожидаются важные перемены в плане лидерства. По данным издания Marca, после ухода Даниэля Карвахаля из команды планируется передать капитанскую повязку Федерико Вальверде.

Моуринью полностью доверяет Вальверде

Согласно источнику, главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не испытывает никаких сомнений относительно будущего уругвайского полузащитника.

Даже неудачное выступление Вальверде на чемпионате мира 2026 года не изменило мнения португальского специалиста.

Моуринью намерен включить футболиста в свои основные планы уже с предсезонных сборов, которые начнутся в середине июля.

Тренер лично поговорит с футболистом

Жозе Моуринью планирует провести отдельную беседу с Вальверде перед началом подготовки к новому сезону.

Ожидается, что в ходе этого диалога будут обсуждаться новый статус игрока в команде, лидерские функции и ответственность, которая на него возлагается.

Должен стать лидером и в раздевалке

Руководство и тренерский штаб «Реала» уверены, что после ухода Карвахаля именно Вальверде возьмет на себя роль лидера команды.

От него требуется быть примером для других футболистов не только на поле, но и в раздевалке.

В системе «Реала» с 2016 года

Федерико Вальверде выступает в системе «Реал Мадрида» с 2016 года.

В прошлом сезоне он в составе клуба:

провел 49 матчей;

забил 9 голов.

Теперь уругвайский футболист может выйти на новый этап своей карьеры и стать основным капитаном «королевского клуба».