Стала ли просьба соседа причиной гибели 27-летнего юноши от удара током?

В Бахмальском районе Джизакской области 27-летний юноша погиб в результате удара электрическим током. Родственники погибшего винят в этой трагедии соседа и выражают недовольство тем, что правовая оценка происшествия проводится недостаточно тщательно.

По словам родителей погибшего Шахзода Сайфиддинова, Джамолиддина Исаева и Адолат Исаевой, трагедия произошла 19 мая 2026 года. Сообщается, что сосед по имени Аслиддин позвал юношу на помощь, чтобы тот помог подключить электропроводку в доме.

Родители подчеркивают, что просили сына не идти, однако сосед пришел к ним домой и забрал его с собой. Вскоре после этого юноша получил удар током.

По утверждению близких, после случившегося, пока пострадавший еще был жив, его опустили в воду в арыке. Они заявляют, что после этого юноша скончался, а сосед покинул место происшествия.

Семья погибшего также сообщила, что свидетелем происшествия стал 15-летний подросток, однако на него якобы было оказано давление со стороны некоторых лиц с просьбой молчать о случившемся.

Информационная служба Генеральной прокуратуры подтвердила данный инцидент. Согласно официальным данным, гражданин скончался на месте в результате воздействия электрического тока при попытке самостоятельно восстановить электропроводку, которая была оборвана из-за сильного ветра.

В заключении судебно-медицинской экспертизы также указано, что причиной смерти стал удар током. Кроме того, было установлено, что попытка устранить неисправность в электросети была предпринята самовольно, без уведомления компетентных организаций.

Генеральная прокуратура сообщила, что ранее принятое по этому делу процессуальное решение было отменено прокуратурой области. В настоящее время продолжаются следственные действия до принятия решения о дополнительном расследовании с целью полного и объективного изучения всех аспектов происшествия.