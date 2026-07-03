Стала ли просьба соседа причиной гибели 27-летнего юноши от удара током?

·2·Общество
Стала ли просьба соседа причиной гибели 27-летнего юноши от удара током?

В Бахмальском районе Джизакской области 27-летний юноша погиб в результате удара электрическим током. Родственники погибшего винят в этой трагедии соседа и выражают недовольство тем, что правовая оценка происшествия проводится недостаточно тщательно.

По словам родителей погибшего Шахзода Сайфиддинова, Джамолиддина Исаева и Адолат Исаевой, трагедия произошла 19 мая 2026 года. Сообщается, что сосед по имени Аслиддин позвал юношу на помощь, чтобы тот помог подключить электропроводку в доме.

Родители подчеркивают, что просили сына не идти, однако сосед пришел к ним домой и забрал его с собой. Вскоре после этого юноша получил удар током.

По утверждению близких, после случившегося, пока пострадавший еще был жив, его опустили в воду в арыке. Они заявляют, что после этого юноша скончался, а сосед покинул место происшествия.

Семья погибшего также сообщила, что свидетелем происшествия стал 15-летний подросток, однако на него якобы было оказано давление со стороны некоторых лиц с просьбой молчать о случившемся.

Информационная служба Генеральной прокуратуры подтвердила данный инцидент. Согласно официальным данным, гражданин скончался на месте в результате воздействия электрического тока при попытке самостоятельно восстановить электропроводку, которая была оборвана из-за сильного ветра.

В заключении судебно-медицинской экспертизы также указано, что причиной смерти стал удар током. Кроме того, было установлено, что попытка устранить неисправность в электросети была предпринята самовольно, без уведомления компетентных организаций.

Генеральная прокуратура сообщила, что ранее принятое по этому делу процессуальное решение было отменено прокуратурой области. В настоящее время продолжаются следственные действия до принятия решения о дополнительном расследовании с целью полного и объективного изучения всех аспектов происшествия.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Человечность в Ташкентском метро поразила американского туристаЧеловечность в Ташкентском метро поразила американского туристаСегодня, 20:05У рынка «Абу Сахий» взорвался газовый баллон КамАЗаУ рынка «Абу Сахий» взорвался газовый баллон КамАЗаСегодня, 17:42Крупная авария в Яксарайском районе: прорвало канализационную трубуКрупная авария в Яксарайском районе: прорвало канализационную трубуСегодня, 17:29В Мирабаде произошел пожар на трансформаторе, электроснабжение прерваноВ Мирабаде произошел пожар на трансформаторе, электроснабжение прерваноСегодня, 16:56В Ташкенте автомобиль Гентра врезался в деревоВ Ташкенте автомобиль Гентра врезался в деревоСегодня, 15:47В Узбекистане вместо знака «Въезд запрещен» повесили настоящий кирпичВ Узбекистане вместо знака «Въезд запрещен» повесили настоящий кирпичСегодня, 14:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
В Сурхандарьинской области родился четырехногий младенец
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи