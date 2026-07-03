Космический корабль Союз МС-29 готовится к полету: завершена заправка топливом

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29», который должен доставить очередной экипаж на Международную космическую станцию (МКС), успешно завершил один из важнейших этапов предполетной подготовки. Этот процесс имеет решающее значение для обеспечения длительного функционирования систем корабля в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению пресс-службы Роскосмоса, специалисты полностью завершили работы по заправке корабля топливом и сжатыми газами. После этого технического мероприятия корабль был возвращен в цех общей сборки, где сейчас начинается этап финальных проверок. Подобные подготовительные работы являются неотъемлемой частью обеспечения безопасности полета в космос.

Следующие этапы и размещение грузов

В ближайшие дни инженеры приступят к размещению на борту корабля необходимых грузов. Также будет повторно проверена герметичность люков и установлена экранно-вакуумная теплоизоляция. Данный защитный слой служит для защиты корабля от резких перепадов температур в космосе.

Согласно плану подготовки, после прохождения контрольных измерений «Союз МС-29» будет состыкован с переходником ракеты. Этот этап обеспечит работу корабля и ракеты-носителя как единой системы. Данные процессы, представляющие интерес и для любителей космоса из Узбекистана, являются ярким примером международного аэрокосмического сотрудничества.

Финальная «примерка» экипажа

Незадолго до старта пройдет традиционный процесс «финальной примерки». В ходе него космонавты Роскосмоса и астронавты NASA займут свои места в спускаемом аппарате и ознакомятся с размещением грузов. Также экипаж напрямую проконтролирует работу основных бортовых систем.

Напомним, что полет корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции запланирован на 14 июля текущего года. Эта миссия доставит новые силы для продолжения научных исследований и технического обслуживания станции.