В Бухаре построят новый стадион на 30 тысяч зрителей

·60·Спорт
В Бухаре построят новый стадион на 30 тысяч зрителей

В Бухарской области планируется строительство современного и крупного футбольного стадиона.

Китайская компания «Чина КАМК Энгиниринг Ко. ЛТД» намерена построить в Бухарском районе центральный стадион, рассчитанный на 30 тысяч зрителей.

Стадион будет расположен в районе «Богидашт»

Новый спортивный комплекс планируется возвести на территории схода граждан махалли «Богидашт» Бухарского района.

В настоящее время начаты работы по проектированию территории стадиона.

Вместимость — 30 тысяч болельщиков

Согласно проекту, трибуны нового центрального футбольного стадиона будут рассчитаны на 30 тысяч зрителей.

Ожидается, что сооружение будет построено в соответствии с современными требованиями, что создаст комфортные условия для болельщиков.

Новая площадка для крупных матчей

Новый стадион призван способствовать дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры Бухарской области.

Кроме того, на данной площадке планируется проведение:

  • футбольных матчей, отвечающих международным требованиям;

  • соревнований республиканского масштаба;

  • крупных спортивных мероприятий.

В случае реализации проекта новый стадион на 30 тысяч человек может стать одним из главных центров футбола в Бухаре.

БухараChina CAMC Engineering Co. LTDБогидашт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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