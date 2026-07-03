В Бухаре построят новый стадион на 30 тысяч зрителей
В Бухарской области планируется строительство современного и крупного футбольного стадиона.
Китайская компания «Чина КАМК Энгиниринг Ко. ЛТД» намерена построить в Бухарском районе центральный стадион, рассчитанный на 30 тысяч зрителей.
Стадион будет расположен в районе «Богидашт»
Новый спортивный комплекс планируется возвести на территории схода граждан махалли «Богидашт» Бухарского района.
В настоящее время начаты работы по проектированию территории стадиона.
Вместимость — 30 тысяч болельщиков
Согласно проекту, трибуны нового центрального футбольного стадиона будут рассчитаны на 30 тысяч зрителей.
Ожидается, что сооружение будет построено в соответствии с современными требованиями, что создаст комфортные условия для болельщиков.
Новая площадка для крупных матчей
Новый стадион призван способствовать дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры Бухарской области.
Кроме того, на данной площадке планируется проведение:
футбольных матчей, отвечающих международным требованиям;
соревнований республиканского масштаба;
крупных спортивных мероприятий.
В случае реализации проекта новый стадион на 30 тысяч человек может стать одним из главных центров футбола в Бухаре.
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