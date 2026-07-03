Дефицит бензина в России: чиновникам отдельная очередь

Сообщается, что как минимум в четырех регионах России на некоторых АЗС бензин в приоритетном порядке выдают автомобилям государственных служащих.

По данным местных изданий, в то время как обычные водители стоят в длинных очередях в поисках топлива, чиновникам и машинам государственных организаций бензин заливают в отдельном порядке.

В Саратове заправка работает только для госслужащих

Как пишет издание «7×7», в Саратове, где ограничения на продажу бензина продлены до 15 июля, одна из заправок «Роснефти» обслуживает преимущественно автомобили государственных служащих.

Местное издание «Взгляд-инфо» отметило, что эта привилегия не ограничивается только машинами скорой помощи, полиции или других экстренных служб.

Один из водителей рассказал:

«На наших глазах заправлялись сотрудники районной администрации, МФЦ и «Почты России». Еще один клиент в качестве пароля произнес слово «Правительство».

По информации журналистов, на этой станции у покупателей не запрашивают подтверждающие документы. Однако общее ограничение сохраняется — на один автомобиль не выдают более 30 литров бензина в день.

В Краснодаре бензин выдавали предъявившим удостоверение

Депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов опубликовал в своем Телеграм-канале видео, полученное от одного из наблюдателей.

В нем говорится, что на одной из заправок «Роснефти» бензин продают только госслужащим, предъявившим соответствующее удостоверение.

Обычные водители получают ответ «бензина нет»

Читатели издания ЕАН сообщили о схожей ситуации на трассе Челябинск — Екатеринбург.

По их словам, на заправке «Роснефть» обычных покупателей разворачивали с формулировкой «бензина нет», в то время как госслужащим топливо заливали.

В Волгограде — только по топливным картам

Сообщается, что на одной из заправок «Газпрома» в Волгограде бензин также не продается свободно местному населению.

Приобрести топливо могут только клиенты, имеющие специальную карту. Хотя такие карты выпускались для всех, по данным источника, на практике ими пользуются в основном представители экстренных служб и местной администрации.

Проблемы с топливом в России продолжаются

Сообщается, что после участившихся атак украинских дронов на нефтяные объекты во многих регионах России были введены ограничения на продажу бензина.

В некоторых местах водители вынуждены часами стоять в очередях, чтобы заправить автомобиль.

В то же время правительство России не оценивает дефицит топлива в стране как серьезную проблему. Заместитель премьер-министра РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок обеспечен бензином.