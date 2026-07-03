Дефицит бензина в России: чиновникам отдельная очередь
Сообщается, что как минимум в четырех регионах России на некоторых АЗС бензин в приоритетном порядке выдают автомобилям государственных служащих.
По данным местных изданий, в то время как обычные водители стоят в длинных очередях в поисках топлива, чиновникам и машинам государственных организаций бензин заливают в отдельном порядке.
В Саратове заправка работает только для госслужащих
Как пишет издание «7×7», в Саратове, где ограничения на продажу бензина продлены до 15 июля, одна из заправок «Роснефти» обслуживает преимущественно автомобили государственных служащих.
Местное издание «Взгляд-инфо» отметило, что эта привилегия не ограничивается только машинами скорой помощи, полиции или других экстренных служб.
Один из водителей рассказал:
«На наших глазах заправлялись сотрудники районной администрации, МФЦ и «Почты России». Еще один клиент в качестве пароля произнес слово «Правительство».
По информации журналистов, на этой станции у покупателей не запрашивают подтверждающие документы. Однако общее ограничение сохраняется — на один автомобиль не выдают более 30 литров бензина в день.
В Краснодаре бензин выдавали предъявившим удостоверение
Депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов опубликовал в своем Телеграм-канале видео, полученное от одного из наблюдателей.
В нем говорится, что на одной из заправок «Роснефти» бензин продают только госслужащим, предъявившим соответствующее удостоверение.
Обычные водители получают ответ «бензина нет»
Читатели издания ЕАН сообщили о схожей ситуации на трассе Челябинск — Екатеринбург.
По их словам, на заправке «Роснефть» обычных покупателей разворачивали с формулировкой «бензина нет», в то время как госслужащим топливо заливали.
В Волгограде — только по топливным картам
Сообщается, что на одной из заправок «Газпрома» в Волгограде бензин также не продается свободно местному населению.
Приобрести топливо могут только клиенты, имеющие специальную карту. Хотя такие карты выпускались для всех, по данным источника, на практике ими пользуются в основном представители экстренных служб и местной администрации.
Проблемы с топливом в России продолжаются
Сообщается, что после участившихся атак украинских дронов на нефтяные объекты во многих регионах России были введены ограничения на продажу бензина.
В некоторых местах водители вынуждены часами стоять в очередях, чтобы заправить автомобиль.
В то же время правительство России не оценивает дефицит топлива в стране как серьезную проблему. Заместитель премьер-министра РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок обеспечен бензином.
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