Почему искусственный интеллект делает гаджеты дороже?

Искусственный интеллект, обещающий масштабные изменения почти во всех сферах жизни, приносит и неожиданные последствия для потребителей.

Резкий рост спроса на центры обработки данных для ИИ ведет к усилению дефицита чипов памяти. В результате растут цены на смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые консоли.

В чем основная причина проблемы?

Для обучения и работы систем искусственного интеллекта требуются огромные объемы высокоскоростной памяти.

Крупные производители чипов памяти, такие как Samsung, СК Хйникс и Микрон, перенаправляют свои мощности на производство высокодоходной памяти ХБМ (память с высокой пропускной способностью).

Этот тип памяти широко используется в больших языковых моделях и центрах обработки данных ИИ.

В итоге объемы производства чипов DRAM и NAND, необходимых для обычных устройств, сокращаются.

Чипы памяти могут подорожать еще больше

По данным аналитиков, цены на чипы памяти уже выросли на десятки процентов.

В ближайшие кварталы их стоимость может увеличиться еще на 30–50%.

Согласно прогнозу Гартнер, в 2026 году:

цены на персональные компьютеры могут вырасти на 17% по сравнению с 2025 годом;

цены на смартфоны — на 13%.

Также возможен спад объемов поставок смартфонов на 8–13%, а рынка ПК — примерно на 10%.

Apple повысила цены на устройства

Компания Apple подняла стоимость ряда своих продуктов.

В частности, подорожали:

модели MacBook;

основной MacBook Neo — на 150 долларов;

iPad;

iPad Mini;

Vision Pro;

ХомеПод

и другие устройства.

Компания объясняет это решение тем, что не может полностью покрыть рост производственных затрат.

Пока что рост цен не затронул модели iPhone. Однако аналитики ожидают, что в 2026 году iPhone также подорожает.

Другие компании также изменили цены

Дефицит чипов памяти сказывается и на других крупных производителях.

Компания Microsoft повысила цены на консоли Xbox Series S и Xbox Series X.

Samsung же подорожала следующие продукты:

Galaxy S26;

Таб С11;

складные смартфоны.

Sony и Нинтендо также пересмотрели цены на PlayStation 5 и Свитч 2.

Дефицит может продлиться еще несколько лет

Специалисты предполагают, что дефицит чипов памяти сохранится как минимум до 2027–2028 годов.

Строительство новых заводов, установка оборудования и налаживание производства требуют огромных средств и много времени.

По этой причине обычные пользователи могут отложить покупку новых устройств.

Ожидается, что эта ситуация окажет сильное влияние, особенно на:

рынки развивающихся стран;

сегмент бюджетных устройств;

покупателей, которые часто обновляют смартфоны и компьютеры.

Спрос на подержанную технику может вырасти

Подорожание новых гаджетов повышает интерес к более дешевым альтернативам.

Покупатели могут обратить больше внимания на:

модели предыдущих поколений;

подержанные устройства;

восстановленную технику;

бюджетные бренды.

Инновации также ускоряются

Стремительное развитие сферы искусственного интеллекта не только повышает цены, но и ускоряет создание новых технологий.

Компании ищут более эффективные архитектуры чипов, новые материалы и альтернативные способы хранения данных.

Однако в краткосрочной перспективе ситуация для потребителей проста: смартфоны, ноутбуки и другие электронные устройства могут стать дороже, чем раньше.

Таким образом, похоже, что эпоха постоянного удешевления гаджетов, длившаяся десятилетиями, близится к своему завершению.