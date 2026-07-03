Почему искусственный интеллект делает гаджеты дороже?
Искусственный интеллект, обещающий масштабные изменения почти во всех сферах жизни, приносит и неожиданные последствия для потребителей.
Резкий рост спроса на центры обработки данных для ИИ ведет к усилению дефицита чипов памяти. В результате растут цены на смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые консоли.
В чем основная причина проблемы?
Для обучения и работы систем искусственного интеллекта требуются огромные объемы высокоскоростной памяти.
Крупные производители чипов памяти, такие как Samsung, СК Хйникс и Микрон, перенаправляют свои мощности на производство высокодоходной памяти ХБМ (память с высокой пропускной способностью).
Этот тип памяти широко используется в больших языковых моделях и центрах обработки данных ИИ.
В итоге объемы производства чипов DRAM и NAND, необходимых для обычных устройств, сокращаются.
Чипы памяти могут подорожать еще больше
По данным аналитиков, цены на чипы памяти уже выросли на десятки процентов.
В ближайшие кварталы их стоимость может увеличиться еще на 30–50%.
Согласно прогнозу Гартнер, в 2026 году:
цены на персональные компьютеры могут вырасти на 17% по сравнению с 2025 годом;
цены на смартфоны — на 13%.
Также возможен спад объемов поставок смартфонов на 8–13%, а рынка ПК — примерно на 10%.
Apple повысила цены на устройства
Компания Apple подняла стоимость ряда своих продуктов.
В частности, подорожали:
модели MacBook;
основной MacBook Neo — на 150 долларов;
iPad;
iPad Mini;
Vision Pro;
ХомеПод
и другие устройства.
Компания объясняет это решение тем, что не может полностью покрыть рост производственных затрат.
Пока что рост цен не затронул модели iPhone. Однако аналитики ожидают, что в 2026 году iPhone также подорожает.
Другие компании также изменили цены
Дефицит чипов памяти сказывается и на других крупных производителях.
Компания Microsoft повысила цены на консоли Xbox Series S и Xbox Series X.
Samsung же подорожала следующие продукты:
Galaxy S26;
Таб С11;
складные смартфоны.
Sony и Нинтендо также пересмотрели цены на PlayStation 5 и Свитч 2.
Дефицит может продлиться еще несколько лет
Специалисты предполагают, что дефицит чипов памяти сохранится как минимум до 2027–2028 годов.
Строительство новых заводов, установка оборудования и налаживание производства требуют огромных средств и много времени.
По этой причине обычные пользователи могут отложить покупку новых устройств.
Ожидается, что эта ситуация окажет сильное влияние, особенно на:
рынки развивающихся стран;
сегмент бюджетных устройств;
покупателей, которые часто обновляют смартфоны и компьютеры.
Спрос на подержанную технику может вырасти
Подорожание новых гаджетов повышает интерес к более дешевым альтернативам.
Покупатели могут обратить больше внимания на:
модели предыдущих поколений;
подержанные устройства;
восстановленную технику;
бюджетные бренды.
Инновации также ускоряются
Стремительное развитие сферы искусственного интеллекта не только повышает цены, но и ускоряет создание новых технологий.
Компании ищут более эффективные архитектуры чипов, новые материалы и альтернативные способы хранения данных.
Однако в краткосрочной перспективе ситуация для потребителей проста: смартфоны, ноутбуки и другие электронные устройства могут стать дороже, чем раньше.
Таким образом, похоже, что эпоха постоянного удешевления гаджетов, длившаяся десятилетиями, близится к своему завершению.
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