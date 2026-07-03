NASA раскрыла причины неудач в проекте Boeing Старлинер

·29·Технологии
NASA раскрыла причины неудач в проекте Boeing Старлинер

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) официально признало, что технические проблемы космического корабля Старлинер, разработанного компанией Boeing, стали следствием системных ошибок в управлении и недостатков в планировании. Согласно новому отчету Генерального инспектора NASA, задержки в реализации проекта и неисправности во время полетов создают серьезную угрозу для будущего космической программы. Этот аналитический документ раскрыл, почему один из крупнейших проектов в космической индустрии оказался на грани кризиса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В отчете отмечается, что модель контракта между NASA и Boeing ограничила обмен данными. Специалисты агентства не имели полного доступа к информации о симуляционных тестах и показателях безопасности корабля. В частности, ограниченность данных по сценариям, при которых возможна потеря корабля или экипажа, помешала правильно оценить системные риски перед полетом. Это создало почву для возникновения неожиданных неисправностей во время миссии Крев Флигхт Тест (КФТ).

По мнению экспертов, Boeing проявил излишнюю уверенность в своих устаревших технологиях и нереалистично оценил сроки подготовки конструкции нового корабля. Хотя с 2021 года заявлялось, что проект будет завершен через каждые шесть месяцев, на практике первый пилотируемый полет состоялся только в июне 2024 года. Такая спешка и неправильное планирование негативно сказались на качестве испытаний систем корабля.

Технические неисправности и дефицит кадров

Во время последней миссии корабля Старлинер на Международную космическую станцию (МКС) были зафиксированы серьезные сбои в работе двигателей. В результате корабль был вынужден вернуться на Землю без экипажа, а астронавты остались на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В отчете NASA указано, что текучесть кадров в отделе коммерческих полетов агентства достигла 21%, что замедлило процессы анализа безопасности и сертификации.

На данный момент в будущем проекта сохраняются следующие основные проблемы:

  • Неисправности в системе ориентации двигателей до сих пор не устранены полностью;
  • Проблема чрезмерного перегрева элементов в сервисном модуле не решена;
  • Следующая миссия Старлинер-1 переведена из пилотируемого в беспилотный режим;
  • Окончательная сертификация корабля для регулярных полетов отложена как минимум до 2027 года.
Генеральный директор Boeing Келли Ортберг утверждает, что компания взяла большинство проблем под контроль и принимает корректирующие меры. Однако консультативный совет NASA обеспокоен тем, что критические недостатки в корабле все еще сохраняются. Эта ситуация стала для Boeing не только финансовым убытком, но и серьезным ударом по репутации в космической индустрии.

Еще одним осложняющим фактором является то, что срок эксплуатации Международной космической станции истекает в 2030 году. Если сертификация Старлинер затянется до 2027 года, Boeing может не успеть выполнить все запланированные миссии до вывода станции из эксплуатации. Это увеличивает риск того, что США останутся зависимыми исключительно от платформы SpaceX в вопросах доступа в космос.

NASABoeingStarlinerКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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