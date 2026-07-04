Гол Ариаса вывел Колумбию в 1/8 финала

Стадия 1/16 финала ЧМ-2026 завершилась матчем между Колумбией и Ганой.

В напряженном поединке, прошедшем в Канзасе, представители Латинской Америки одержали победу со счетом 1:0 и завоевали путевку в 1/8 финала.

Быстрый гол решил судьбу матча

Колумбия активно начала встречу и на 14-й минуте смогла открыть счет.

Сантьяго Ариас точным ударом поразил ворота Ганы и вывел свою команду вперед.

В оставшееся время африканцы пытались сравнять счет, однако оборона Колумбии сохранила преимущество.

Гана не смогла воспользоваться своими шансами

Сборная Ганы на протяжении матча пыталась усилить давление и создавать опасные моменты.

Однако колумбийцы уверенно действовали в обороне и не позволили сопернику забить.

Таким образом, гол Ариаса в первом тайме стал единственным и решающим мячом в матче.

Следующий соперник — Швейцария

Колумбия на стадии 1/8 финала встретится со сборной Швейцарии.

Швейцария на предыдущем этапе обыграла Алжир со счетом 2:0. Теперь две команды поборются за путевку в четвертьфинал.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Колумбия — Гана — 1:0

3 июля, Канзас

Гол: Ариас, 14.

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика, Ариас (Кинтеро, 73), Лерма, Пуэрта, Родригес (Риос, 46), Диас (Кампас, 90), Кордоба (Суарес, 8).

Гана: Ати Зиги, Сенайя (Сейду, 13), Лукассен, Опоку, Менса, Партей, Иренкьи (Аду, 79), Сибо (Овусу, 62), Уильямс (Фатау, 62), Семеньо, Аю (Нуама, 79).

Предупреждения: Ариас, 12; Иренкьи, 49; Фатау, 66; Сейду, 76; Риос, 78.

Колумбия с минимальной победой продолжила свое выступление на мундиале. Теперь команду ждет более сложное испытание — против Швейцарии.