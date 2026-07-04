Мохаммед Салах стал героем матча, выполнив удар в стиле «паненка»

Сборная Египта в 1/16 финала ЧМ-2026 обыграла Австралию в серии пенальти и вышла в 1/8 финала.

После матча ФИФА признала Мохаммеда Салаха лучшим игроком встречи. 34-летний вингер, хотя и не отметился голом или ассистом по ходу игры, проявил мастерство в решающей серии пенальти.

В основное время победитель не определился

Основное время напряженного матча между Австралией и Египтом завершилось со счетом 1:1.

Из-за ничейного результата путевка в следующий этап разыгрывалась в серии пенальти. Там египетские футболисты действовали хладнокровно и одержали верх со счетом 4:2.

Красивая «паненка» от Салаха

В серии пенальти Мохаммед Салах подошел к мячу и точно выполнил удар в стиле «паненка».

Уверенный и красивый удар египетской звезды дал его команде психологическое преимущество. В итоге африканцы выбили Австралию из турнира.

ФИФА признала Салаха лучшим футболистом

Мохаммед Салах не стал автором гола или голевой передачи ни в основное, ни в дополнительное время матча.

Тем не менее, его лидерство на поле и хладнокровные действия в серии пенальти были высоко оценены ФИФА. Салах был признан лучшим игроком матча Австралия — Египет.

Следующий соперник — Аргентина

После этой победы сборная Египта вышла в стадию 1/8 финала чемпионата мира.

Теперь Салаха и его товарищей по команде ждет сложный матч против одного из фаворитов турнира — Аргентины.

После героизма в матче против Австралии все внимание приковано к тому, как Салах проявит себя в игре с Аргентиной.