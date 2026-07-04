Аргентина избежала сенсации на чемпионате мира: Месси и Ромеро стали героями

Действующий чемпион мира сборная Аргентины добыла путёвку в четвертьфинал очередного чемпионата мира, однако неожиданный соперник — Кабо-Верде — стал для южноамериканцев настоящим испытанием. В матче на стадионе в Майами Лионель Месси и Кристиан Ромеро спасли команду от исторического позора. Об этом сообщает Goal.com сообщает источник.

Матч начался по неожиданному сценарию. Хотя Аргентина взяла контроль над мячом в свои руки, уже в первые 10 минут представители Кабо-Верде серьёзно угрожали воротам Эмилиано Мартинеса. Подопечные Лионелья Скалони, верные своему стилю, пытались не спеша организовать атаки. В первом тайме Лисандро Мартинес выдал великолепную передачу, которую Лионель Месси мастерски остановил и открыл счёт.

Упорство Кабо-Верде и нервозность Аргентины

Хотя в первом тайме Аргентина доминировала, после перерыва ситуация полностью изменилась. Кабо-Верде показало, что не намерено сдаваться. Энсо Фернандес оставил без внимания Дероя Дуарте на своей половине поля, в результате чего соперник сравнял счёт. По данным издания Goal.com, после этого гола в игре Аргентины стали заметны неразбериха и нервозность.

Вратарь Кабо-Верде Возинья стал одним из героев матча. Он отразил удар Лионелья Месси в ситуации один на один и опасный штрафной в концовке игры, переведя матч в дополнительное время. Для такой команды-гиганта, как Аргентина, это была неожиданная ситуация.

Драматичная развязка в дополнительное время

В начале дополнительного времени Лисандро Мартинес мощным ударом вновь вывёл Аргентину вперёд. Но Кабо-Верде вновь сотворило чудо: Сидни Лопеш Кабрал неожиданно нанёс точный удар в дальнюю девятку, сравняв счёт — 2:2. Этот гол привёл в восторг болельщиков на стадионе.

За считанные минуты до конца матча Лионель Месси подал угловой, а Кристиан Ромеро головой направил мяч в ворота, установив окончательный счёт 3:2. Хотя Кабо-Верде проиграло, оно оказало достойное сопротивление действующим чемпионам и подарило один из самых ярких матчей турнира.

После этой победы Аргентина вышла в стадию плей-офф, однако ошибки в обороне и спады по ходу игры вполне закономерно подверглись критике со стороны экспертов. В этом матче стало очевидно, что для Лионелья Месси и его партнёров защита титула чемпиона не будет лёгкой задачей.