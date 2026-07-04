На ЧМ-2026 определились все пары 1/8 финала

На чемпионате мира 2026 года завершился этап 1/16 финала.

Таким образом, стали известны все 16 команд, вышедшие в 1/8 финала, и восемь пар, которые поборются за путевку в четвертьфинал. Болельщиков ждет ряд бескомпромиссных и крупных столкновений.

4 июля

22:00 — Канада — Марокко

Два неожиданных участника поборются за четвертьфинал. Канада на предыдущем этапе обыграла Южную Африку, а Марокко — Нидерланды.

5 июля

02:00 — Парагвай — Франция

Парагвай, выбивший Германию из турнира в серии пенальти, выйдет на поле против Франции — одного из главных претендентов на чемпионство.

6 июля

01:00 — Бразилия — Норвегия

Пятикратные чемпионы мира поборются с Норвегией за путевку в следующий этап.

05:00 — Мексика — Англия

Ожидается, что матч между Мексикой и Англией также станет одним из самых интересных матчей 1/8 финала.

7 июля

00:00 — Португалия — Испания

Суперматч между двумя футбольными гигантами Пиренейского полуострова стал одной из главных примет турнира.

05:00 — США — Бельгия

Один из хозяев турнира, США, выйдет на поле против Бельгии за путевку в четвертьфинал.

21:00 — Аргентина — Египет

Аргентина, одна из сильнейших команд на сегодняшний день, попытается преодолеть барьер в лице Египта.

8 июля

01:00 — Швейцария — Колумбия

В последнем матче 1/8 финала Швейцария и Колумбия сойдутся друг с другом.

ЧМ-2026. Все пары 1/8 финала

Канада — Марокко;

Парагвай — Франция;

Бразилия — Норвегия;

Мексика — Англия;

Португалия — Испания;

США — Бельгия;

Аргентина — Египет;

Швейцария — Колумбия.

Время всех матчей указано по ташкентскому времени.

Чемпионат мира вступил в еще более решающую стадию. После восьми матчей полностью определятся участники четвертьфинала турнира.