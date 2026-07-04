На ЧМ-2026 определились все пары 1/8 финала

·87·Спорт
На ЧМ-2026 определились все пары 1/8 финала

На чемпионате мира 2026 года завершился этап 1/16 финала.

Таким образом, стали известны все 16 команд, вышедшие в 1/8 финала, и восемь пар, которые поборются за путевку в четвертьфинал. Болельщиков ждет ряд бескомпромиссных и крупных столкновений.

4 июля

22:00 — Канада — Марокко

Два неожиданных участника поборются за четвертьфинал. Канада на предыдущем этапе обыграла Южную Африку, а Марокко — Нидерланды.

5 июля

02:00 — Парагвай — Франция

Парагвай, выбивший Германию из турнира в серии пенальти, выйдет на поле против Франции — одного из главных претендентов на чемпионство.

6 июля

01:00 — Бразилия — Норвегия

Пятикратные чемпионы мира поборются с Норвегией за путевку в следующий этап.

05:00 — Мексика — Англия

Ожидается, что матч между Мексикой и Англией также станет одним из самых интересных матчей 1/8 финала.

7 июля

00:00 — Португалия — Испания

Суперматч между двумя футбольными гигантами Пиренейского полуострова стал одной из главных примет турнира.

05:00 — США — Бельгия

Один из хозяев турнира, США, выйдет на поле против Бельгии за путевку в четвертьфинал.

21:00 — Аргентина — Египет

Аргентина, одна из сильнейших команд на сегодняшний день, попытается преодолеть барьер в лице Египта.

8 июля

01:00 — Швейцария — Колумбия

В последнем матче 1/8 финала Швейцария и Колумбия сойдутся друг с другом.

ЧМ-2026. Все пары 1/8 финала

  • Канада — Марокко;

  • Парагвай — Франция;

  • Бразилия — Норвегия;

  • Мексика — Англия;

  • Португалия — Испания;

  • США — Бельгия;

  • Аргентина — Египет;

  • Швейцария — Колумбия.

Время всех матчей указано по ташкентскому времени.

Чемпионат мира вступил в еще более решающую стадию. После восьми матчей полностью определятся участники четвертьфинала турнира.

На ЧМ-2026 определились все пары 1/8 финала
Канада
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Карло Анчелотти критикам: «Я не 100-процентный дурак»Карло Анчелотти критикам: «Я не 100-процентный дурак»Сегодня, 10:06Кто останется, а кто уйдет из «Манчестер Сити» в эпоху Марески?Кто останется, а кто уйдет из «Манчестер Сити» в эпоху Марески?Сегодня, 10:01Месси и в 39 лет не останавливается: с 7 голами лидирует в гонке бомбардировМесси и в 39 лет не останавливается: с 7 голами лидирует в гонке бомбардировСегодня, 09:46Мохаммед Салах стал героем матча, выполнив удар в стиле «паненка»Мохаммед Салах стал героем матча, выполнив удар в стиле «паненка»Сегодня, 09:41Гол Ариаса вывел Колумбию в 1/8 финалаГол Ариаса вывел Колумбию в 1/8 финалаСегодня, 09:18Аргентина избежала сенсации на чемпионате мира: Месси и Ромеро стали героямиАргентина избежала сенсации на чемпионате мира: Месси и Ромеро стали героямиСегодня, 06:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану