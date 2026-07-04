На ЧМ-2026 определились все пары 1/8 финала
На чемпионате мира 2026 года завершился этап 1/16 финала.
Таким образом, стали известны все 16 команд, вышедшие в 1/8 финала, и восемь пар, которые поборются за путевку в четвертьфинал. Болельщиков ждет ряд бескомпромиссных и крупных столкновений.
4 июля
22:00 — Канада — Марокко
Два неожиданных участника поборются за четвертьфинал. Канада на предыдущем этапе обыграла Южную Африку, а Марокко — Нидерланды.
5 июля
02:00 — Парагвай — Франция
Парагвай, выбивший Германию из турнира в серии пенальти, выйдет на поле против Франции — одного из главных претендентов на чемпионство.
6 июля
01:00 — Бразилия — Норвегия
Пятикратные чемпионы мира поборются с Норвегией за путевку в следующий этап.
05:00 — Мексика — Англия
Ожидается, что матч между Мексикой и Англией также станет одним из самых интересных матчей 1/8 финала.
7 июля
00:00 — Португалия — Испания
Суперматч между двумя футбольными гигантами Пиренейского полуострова стал одной из главных примет турнира.
05:00 — США — Бельгия
Один из хозяев турнира, США, выйдет на поле против Бельгии за путевку в четвертьфинал.
21:00 — Аргентина — Египет
Аргентина, одна из сильнейших команд на сегодняшний день, попытается преодолеть барьер в лице Египта.
8 июля
01:00 — Швейцария — Колумбия
В последнем матче 1/8 финала Швейцария и Колумбия сойдутся друг с другом.
ЧМ-2026. Все пары 1/8 финала
Канада — Марокко;
Парагвай — Франция;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия;
Португалия — Испания;
США — Бельгия;
Аргентина — Египет;
Швейцария — Колумбия.
Время всех матчей указано по ташкентскому времени.
Чемпионат мира вступил в еще более решающую стадию. После восьми матчей полностью определятся участники четвертьфинала турнира.
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