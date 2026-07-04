Колумбия одержала победу, но Джон Кордоба получил серьезную травму
Сборная Колумбии начала плей-офф чемпионата мира с победы. Однако травма одного из основных нападающих Джона Кордобы в первые минуты матча против Ганы может стать серьезной потерей для команды.
Кордоба досрочно завершил матч
Нападающий клуба «Краснодар» и сборной Колумбии Джон Кордоба получил травму ноги в самом начале встречи.
Футболист не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил Луис Суарес.
Стали известны результаты медицинского обследования
Медицинский осмотр, проведенный после матча, показал, что у Кордобы повреждены мышцы задней поверхности бедра.
Пока неизвестно, на сколько времени нападающий выбыл из строя и примет ли он участие в следующем матче.
Эта ситуация может стать серьезным поводом для беспокойства для тренерского штаба Колумбии накануне решающих стадий плей-офф.
Ариас принес Колумбии победу
Несмотря на раннюю травму основного нападающего, сборная Колумбии одержала победу над Ганой со счетом 1:0.
Единственный и решающий гол в матче забил Джон Ариас. Таким образом, колумбийцы одержали победу с минимальным счетом и вышли в следующую стадию.
Следующий соперник — Швейцария
В 1/8 финала чемпионата мира сборная Колумбии сыграет против Швейцарии.
Матч состоится на следующей неделе. Теперь главный вопрос, волнующий болельщиков — сможет ли Джон Кордоба восстановиться к этой важной встрече?
Как вы считаете, если Кордоба не выйдет на поле, сможет ли Луис Суарес достойно его заменить?
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