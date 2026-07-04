Колумбия одержала победу, но Джон Кордоба получил серьезную травму

Сборная Колумбии начала плей-офф чемпионата мира с победы. Однако травма одного из основных нападающих Джона Кордобы в первые минуты матча против Ганы может стать серьезной потерей для команды.

Кордоба досрочно завершил матч

Нападающий клуба «Краснодар» и сборной Колумбии Джон Кордоба получил травму ноги в самом начале встречи.

Футболист не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил Луис Суарес.

Стали известны результаты медицинского обследования

Медицинский осмотр, проведенный после матча, показал, что у Кордобы повреждены мышцы задней поверхности бедра.

Пока неизвестно, на сколько времени нападающий выбыл из строя и примет ли он участие в следующем матче.

Эта ситуация может стать серьезным поводом для беспокойства для тренерского штаба Колумбии накануне решающих стадий плей-офф.

Ариас принес Колумбии победу

Несмотря на раннюю травму основного нападающего, сборная Колумбии одержала победу над Ганой со счетом 1:0.

Единственный и решающий гол в матче забил Джон Ариас. Таким образом, колумбийцы одержали победу с минимальным счетом и вышли в следующую стадию.

Следующий соперник — Швейцария

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Колумбии сыграет против Швейцарии.

Матч состоится на следующей неделе. Теперь главный вопрос, волнующий болельщиков — сможет ли Джон Кордоба восстановиться к этой важной встрече?

Как вы считаете, если Кордоба не выйдет на поле, сможет ли Луис Суарес достойно его заменить?