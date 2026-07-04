В Намангане раскрыта подпольная нарколаборатория
В Наманганской области пресечена деятельность подпольной лаборатории, связанной с изготовлением и распространением наркотических средств. В ходе оперативного мероприятия обнаружены крупные объемы наркотических веществ, химических жидкостей и специального оборудования.
В частном доме организована лаборатория
Сотрудники Управления Службы государственной безопасности по Наманганской области совместно с органами внутренних дел и таможни провели оперативное мероприятие.
В ходе мероприятия была выявлена нарколаборатория, организованная в доме жителя Давлетабадского района 1982 года рождения, ранее судимого.
Изъяты крупные объемы веществ
При осмотре дома были обнаружены следующие вещественные доказательства:
1 килограмм 119 граммов «гашиша»;
111 граммов «марихуаны»;
493 грамма порошкообразных веществ;
различные химические жидкости;
электронные весы;
сушильные устройства;
зип-пакеты и респираторы;
другие инструменты и технические средства.
Кроме того, в качестве вещественных доказательств оформлены листы с записанными формулами, используемыми при изготовлении синтетических наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело
В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 25, 273 и части 1 статьи 276-1 Уголовного кодекса.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия, установление источника происхождения наркотических веществ и выявление возможных причастных лиц.
СГБ обратилась к гражданам
Служба государственной безопасности призвала граждан, располагающих информацией о правонарушениях, связанных с наркотическими средствами, звонить на короткий номер 1520.
Отмечается, что данные и личность обратившихся лиц гарантированно сохраняются в тайне.
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