В Намангане раскрыта подпольная нарколаборатория

В Наманганской области пресечена деятельность подпольной лаборатории, связанной с изготовлением и распространением наркотических средств. В ходе оперативного мероприятия обнаружены крупные объемы наркотических веществ, химических жидкостей и специального оборудования.

В частном доме организована лаборатория

Сотрудники Управления Службы государственной безопасности по Наманганской области совместно с органами внутренних дел и таможни провели оперативное мероприятие.

В ходе мероприятия была выявлена нарколаборатория, организованная в доме жителя Давлетабадского района 1982 года рождения, ранее судимого.

Изъяты крупные объемы веществ

При осмотре дома были обнаружены следующие вещественные доказательства:

1 килограмм 119 граммов «гашиша»;

111 граммов «марихуаны»;

493 грамма порошкообразных веществ;

различные химические жидкости;

электронные весы;

сушильные устройства;

зип-пакеты и респираторы;

другие инструменты и технические средства.

Кроме того, в качестве вещественных доказательств оформлены листы с записанными формулами, используемыми при изготовлении синтетических наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 25, 273 и части 1 статьи 276-1 Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия, установление источника происхождения наркотических веществ и выявление возможных причастных лиц.

СГБ обратилась к гражданам

Служба государственной безопасности призвала граждан, располагающих информацией о правонарушениях, связанных с наркотическими средствами, звонить на короткий номер 1520.

Отмечается, что данные и личность обратившихся лиц гарантированно сохраняются в тайне.