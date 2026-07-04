В Шахрисабзе грузовик врезался в 9 автомобилей

·27·Общество
В Шахрисабзе грузовик врезался в 9 автомобилей

В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы грузовика Howo.

В результате инцидента произошло столкновение ряда машин, также пострадал пешеход, находившийся на обочине дороги.

Происшествие случилось днем

По данным СБДД Кашкадарьинской области, ДТП произошло 3 июля примерно в 14:30 в Шахрисабзском районе.

В результате отказа тормозной системы грузовой автомобиль марки Howo врезался в 9 автомобилей, двигавшихся по направлению движения.

Столкновение нескольких машин

В результате аварии пострадали следующие автомобили:

После сильного удара водитель Nexia-1 потерял управление и сбил пешехода, стоявшего на обочине.

Пешеходу оказана медицинская помощь

На место происшествия прибыли медицинские работники, которые оказали необходимую помощь пострадавшему пешеходу.

Дополнительная информация о его текущем состоянии не предоставлялась.

Начато следствие

В настоящее время сотрудники СБДД Кашкадарьинской области проводят следственные мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.

Степень влияния технической неисправности грузовика на возникновение аварии станет известна после проведения экспертиз.

ШаҳрисабзКашкадарьяHowoNexiaLacetti
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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