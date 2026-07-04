В Шахрисабзе грузовик врезался в 9 автомобилей
В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы грузовика Howo.
В результате инцидента произошло столкновение ряда машин, также пострадал пешеход, находившийся на обочине дороги.
Происшествие случилось днем
По данным СБДД Кашкадарьинской области, ДТП произошло 3 июля примерно в 14:30 в Шахрисабзском районе.
В результате отказа тормозной системы грузовой автомобиль марки Howo врезался в 9 автомобилей, двигавшихся по направлению движения.
Столкновение нескольких машин
В результате аварии пострадали следующие автомобили:
После сильного удара водитель Nexia-1 потерял управление и сбил пешехода, стоявшего на обочине.
Пешеходу оказана медицинская помощь
На место происшествия прибыли медицинские работники, которые оказали необходимую помощь пострадавшему пешеходу.
Дополнительная информация о его текущем состоянии не предоставлялась.
Начато следствие
В настоящее время сотрудники СБДД Кашкадарьинской области проводят следственные мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.
Степень влияния технической неисправности грузовика на возникновение аварии станет известна после проведения экспертиз.
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