Короткий клип Ботира Кодирова «Бидиш-бидиш» разогревает соцсети! (видео)

·34·Культура
Короткий клип Ботира Кодирова «Бидиш-бидиш» разогревает соцсети! (видео)

Короткий фрагмент новой песни Ботира Кодирова «Бидиш-бидиш» распространяется в социальных сетях. Название песни и её отрывок вызвали интерес у слушателей.

Певец также назвал дату премьеры. По его словам, песня будет полностью представлена 10 июля.

После публикации клипа поклонники оставили положительные комментарии, сообщив, что ждут полную версию песни. Даже короткий фрагмент трека стал поводом для обсуждения в соцсетях.

Пока неизвестно, будут ли опубликованы дополнительные фрагменты песни до премьеры.

Ботир ҚодировБидиш-бидишБидиш-бидиш
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Супруга Роналду Джорджина Родригес запустила свой первый бренд одеждыСупруга Роналду Джорджина Родригес запустила свой первый бренд одеждыСегодня, 11:39Умид Искандаров сообщил, что снова стал отцомУмид Искандаров сообщил, что снова стал отцомСегодня, 10:31Почему «Энола Холмс 3» не произвела такого же впечатления, как предыдущие части?Почему «Энола Холмс 3» не произвела такого же впечатления, как предыдущие части?Сегодня, 02:15Мадонна вернулась в мир музыки с новым альбомом спустя 20 летМадонна вернулась в мир музыки с новым альбомом спустя 20 летВчера, 16:15Джахонгир Отажонов подтвердил, что снова женился и стал отцом (видео)Джахонгир Отажонов подтвердил, что снова женился и стал отцом (видео)Вчера, 15:22Озодбек Назарбеков поздравил Гулчехру Джамилову с 80-летиемОзодбек Назарбеков поздравил Гулчехру Джамилову с 80-летиемВчера, 15:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду