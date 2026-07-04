Короткий клип Ботира Кодирова «Бидиш-бидиш» разогревает соцсети! (видео)

Короткий фрагмент новой песни Ботира Кодирова «Бидиш-бидиш» распространяется в социальных сетях. Название песни и её отрывок вызвали интерес у слушателей.

Певец также назвал дату премьеры. По его словам, песня будет полностью представлена 10 июля.

После публикации клипа поклонники оставили положительные комментарии, сообщив, что ждут полную версию песни. Даже короткий фрагмент трека стал поводом для обсуждения в соцсетях.

Пока неизвестно, будут ли опубликованы дополнительные фрагменты песни до премьеры.