Ведущий плеймейкер «Челси» Коул Палмер прокомментировал своё непопадание в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. 23-летний футболист, один из героев Евро-2024, поделился своими личными переживаниями после того, как главный тренер Томас Тухель не взял его на турнир в Северной Америке. Это решение стало неожиданным для многих экспертов и болельщиков. Об этом сообщает Goal.com, передаёт информация.

Коул Палмер, считающийся одним из самых талантливых игроков сборной Англии последних лет, в интервью изданию Те Тимес признался, что ему трудно смириться с этим событием. По его словам, каждый профессиональный футболист мечтает участвовать в крупнейшем соревновании своей карьеры. Однако, понимая, что решение тренера окончательное, он сейчас сосредоточился на отдыхе.

Решение тренера и основные причины

Главный тренер сборной Томас Тухель прояснил своё резонансное решение. По словам немецкого специалиста, стабильность Палмера и его физическое состояние в минувшем сезоне были не на должном уровне. Его игра в составе «Челси» оказалась не столь эффективной, как в предыдущие годы, а частые травмы снизили его шансы на попадание в состав.

«Он потерял свою лучшую форму в клубе. На протяжении минувшего сезона он не играл той решающей роли, что раньше. К тому же, на сборах национальной команды он также не показал ожидаемого результата. Из-за травм ему не раз приходилось покидать тренировки, что усложнило его попадание в состав», — пояснил Томас Тухель.

Дальнейшие планы Палмера

В настоящее время Коул Палмер отдыхает на Ибице. Футболист намерен с пользой провести первый полноценный летний перерыв в карьере и набраться сил перед новым сезоном. Его путь от академии «Манчестер Сити» до звезды «Стэмфорд Бридж» был очень стремительным, однако недавний спад показал, что ему необходимо больше работать над собой.

Для узбекистанских футбольных болельщиков ситуация с Палмером также представляет интерес, поскольку он является одним из самых наблюдаемых звёзд английской Премьер-лиги. Его возвращение в сборную будет зависеть не только от его индивидуальных усилий, но и от общих результатов команды «Челси» в новом сезоне. Атакующий полузащитник уверен, что благодаря своему техническому мастерству он ещё способен доказать многое.

В заключение можно сказать, что отсутствие на мундиале такого молодого таланта, как Коул Палмер, свидетельствует о том, насколько высока конкуренция в сборной Англии. «Три льва» под руководством Томаса Тухеля теперь вынуждены побеждать без него, а Палмер будет бороться за возвращение своего места на следующих крупных турнирах.