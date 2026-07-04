Китайский аналог Starlink: на орбиту выведены новые спутники группировки Кианфан

Китай продолжает укреплять свои позиции на рынке глобального спутникового интернета. С космодрома Тайюань успешно стартовала очередная ракета-носитель Лонг Марч 6А, выведшая на орбиту 13 новых спутников, входящих в группировку Кианфан. Данный проект рассматривается как основной конкурент системы Starlink Илона Маска. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Эта миссия стала историческим 655-м полётом для ракет семейства Лонг Марч (Чанчжэн). По данным иксбт.ком, все аппараты точно выведены на заданную орбиту. Проект Кианфан разрабатывается компанией Шангхаи Юанксин Сателлите Течнологй и направлен на создание низкоорбитальной широкополосной интернет-сети.

Сеть, создаваемая в рамках проекта, обеспечит не только высокоскоростной интернет, но и низкую задержку, а также поддержку будущих стандартов связи 6Г. Это укрепит технологическую независимость Китая и повысит потенциал предоставления цифровых услуг в глобальном масштабе.

Постепенные шаги к глобальному покрытию

Развёртывание системы Кианфан состоит из нескольких важных этапов, и в настоящее время реализуется её первая фаза:

На первом этапе с помощью 648 спутников будет обеспечено региональное покрытие.

На втором этапе количество аппаратов будет доведено до 1296, что позволит сформировать глобальную сеть.

Согласно окончательным планам, число устройств на орбите превысит 15 тысяч, и они будут предоставлять различные спутниковые услуги.

Использованная в миссии ракета Лонг Марч 6А относится к новому поколению китайских ракет-носителей средней грузоподъёмности. Она использует комбинацию первой ступени на жидком топливе и ускорителей на твёрдом топливе. Эта ракета способна выводить полезную нагрузку массой до 6,5 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

Стоит отметить, что предыдущая партия группировки Кианфан была запущена 5 июня этого года. Тогда на орбиту было выведено 12 аппаратов. После нового запуска общее число спутников в группировке превысило 190. Такие темпы демонстрируют, насколько серьёзны амбиции Китая в освоении космоса и спутниковой связи.

Развитие подобных проектов имеет большое значение и для Узбекистана. Распространение систем вроде Starlink и усиление конкуренции в будущем могут расширить доступ к недорогим и качественным интернет-услугам в отдалённых регионах. Выход китайских технологий на мировой рынок расширяет выбор для потребителей.