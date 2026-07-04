Китайский аналог Starlink: на орбиту выведены новые спутники группировки Кианфан

·26·Технологии
Китайский аналог Starlink: на орбиту выведены новые спутники группировки Кианфан

Китай продолжает укреплять свои позиции на рынке глобального спутникового интернета. С космодрома Тайюань успешно стартовала очередная ракета-носитель Лонг Марч 6А, выведшая на орбиту 13 новых спутников, входящих в группировку Кианфан. Данный проект рассматривается как основной конкурент системы Starlink Илона Маска. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Эта миссия стала историческим 655-м полётом для ракет семейства Лонг Марч (Чанчжэн). По данным иксбт.ком, все аппараты точно выведены на заданную орбиту. Проект Кианфан разрабатывается компанией Шангхаи Юанксин Сателлите Течнологй и направлен на создание низкоорбитальной широкополосной интернет-сети.

Сеть, создаваемая в рамках проекта, обеспечит не только высокоскоростной интернет, но и низкую задержку, а также поддержку будущих стандартов связи 6Г. Это укрепит технологическую независимость Китая и повысит потенциал предоставления цифровых услуг в глобальном масштабе.

Постепенные шаги к глобальному покрытию

Развёртывание системы Кианфан состоит из нескольких важных этапов, и в настоящее время реализуется её первая фаза:

  • На первом этапе с помощью 648 спутников будет обеспечено региональное покрытие.
  • На втором этапе количество аппаратов будет доведено до 1296, что позволит сформировать глобальную сеть.
  • Согласно окончательным планам, число устройств на орбите превысит 15 тысяч, и они будут предоставлять различные спутниковые услуги.
Использованная в миссии ракета Лонг Марч 6А относится к новому поколению китайских ракет-носителей средней грузоподъёмности. Она использует комбинацию первой ступени на жидком топливе и ускорителей на твёрдом топливе. Эта ракета способна выводить полезную нагрузку массой до 6,5 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

Стоит отметить, что предыдущая партия группировки Кианфан была запущена 5 июня этого года. Тогда на орбиту было выведено 12 аппаратов. После нового запуска общее число спутников в группировке превысило 190. Такие темпы демонстрируют, насколько серьёзны амбиции Китая в освоении космоса и спутниковой связи.

Развитие подобных проектов имеет большое значение и для Узбекистана. Распространение систем вроде Starlink и усиление конкуренции в будущем могут расширить доступ к недорогим и качественным интернет-услугам в отдалённых регионах. Выход китайских технологий на мировой рынок расширяет выбор для потребителей.

КитайКосмосQianfanТехнологииСпутники
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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