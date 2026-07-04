Рубен Аморим убеждает Луку Модрича остаться в проекте «Милана»

В центре трансферных слухов вокруг итальянского клуба «Милан» вновь появилось имя опытного полузащитника Луки Модрича. Новая эра, начинающаяся на «Сан-Сиро», и приход Рубена Аморима на пост главного тренера полностью изменили взгляды на будущее хорватской звезды. В настоящее время руководство клуба и новый наставник активно работают над тем, чтобы сохранить ветерана ещё на один сезон. Об этом Goal.com сообщает .

По данным издания La Gazzetta dello Sport, Рубен Аморим начал свою работу в «Милане» именно с решения вопроса, связанного с лидером команды. Португальский специалист лично пообщался с Лукой Модричем по телефону и объяснил, насколько важна его роль в новом проекте. Аморим считает опытного футболиста не просто запасным вариантом, а главной опорой в формировании здоровой атмосферы в раздевалке.

Новый тактический подход и роль Модрича

С приходом Аморима в игровом стиле «Милана» ожидаются серьёзные изменения. Вместо оборонительного и осторожного футбола эпохи Макса Аллегри теперь будет внедряться более атакующая и требовательная система. Это потребует грамотного распределения физической нагрузки для Луки Модрича, которому исполняется 40 лет. Тренер не намерен удерживать хорватского плеймейкера на поле все 90 минут в каждом матче, а хочет использовать его мастерство с «хирургической точностью».

Стало известно, что Лука Модрич изначально был несколько разочарован тем, что команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов, и сомневался в продлении контракта. Однако амбиции Аморима и план по возвращению клуба в европейскую элиту пробудили в футболисте новую мотивацию. По данным GOAL.com, в настоящее время существуют все условия для достижения взаимного согласия между сторонами.

Семейный фактор и пункты контракта

На решение футболиста остаться в «Милане» влияют не только спортивные результаты, но и семейная обстановка. Семья Луки Модрича полностью адаптировалась к жизни на севере Италии. В частности, его дочь Эма в настоящее время успешно выступает в женской академии клуба «Милан» среди девочек до 13 лет. Ожидается, что этот фактор станет стимулом для активации пункта о продлении контракта на один год.

В новом сезоне «Милан» намерен бороться за победу не только в внутреннем чемпионате, но и в Лиге Европы. Рубен Аморим уверен, что в таком длительном и изматывающем турнире советы и присутствие на поле такого игрока, как Лука Модрич, обладающего огромным опытом и неоднократно выигрывавшего Лигу чемпионов, послужат примером для молодёжи команды. В настоящее время согласовываются последние детали контракта.