ЧМ-2026: сегодня ночью пройдут два важных матча 1/8 финала
Волнение плей-офф чемпионата мира продолжается. Сегодня ночью состоятся матчи Канада — Марокко и Парагвай — Франция, и станут известны еще два четвертьфиналиста.
В обеих встречах есть фавориты, однако предыдущие результаты мундиаля уже успели показать, что в плей-офф возможна любая сенсация.
Канада — Марокко: борьба за исторический шанс
В первом матче дня сборные Канады и Марокко померяются силами между собой.
Встреча начнется 4 июля в 22:00.
Канада на первом этапе плей-офф обыграла ЮАР со счетом 1:0 и вышла в следующий раунд. Марокко же провела напряженный матч с Нидерландами и одержала победу в серии пенальти.
Обе команды отличаются физической мощью, быстрыми атаками и организованной защитой. Поэтому в этом противостоянии даже одна ошибка может стать решающей.
Парагвай — Франция: продолжится ли сенсация?
Во втором ночном матче Парагвай выйдет на поле против одного из действующих фаворитов — Франции.
Встреча стартует в ночь на 5 июля в 02:00.
Франция уверенно обыграла Швецию в 1/16 финала со счетом 3:0. Парагвай же выбил Германию в серии пенальти, став автором одной из самых громких сенсаций мундиаля.
Теперь южноамериканцы попытаются остановить еще одного европейского гранда. Франция же, несмотря на травму Чуамени, рассчитывает выйти в четвертьфинал за счет сильного состава и высокоскоростной игры.
Расписание сегодняшних матчей
22:00 — Канада — Марокко
02:00 — Парагвай — Франция
Главный вопрос ночи прост: справятся ли фавориты со своей задачей, или ЧМ-2026 готовит еще одну сенсацию?
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