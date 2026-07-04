ЧМ-2026: сегодня ночью пройдут два важных матча 1/8 финала

·0·Спорт
ЧМ-2026: сегодня ночью пройдут два важных матча 1/8 финала

Волнение плей-офф чемпионата мира продолжается. Сегодня ночью состоятся матчи Канада — Марокко и Парагвай — Франция, и станут известны еще два четвертьфиналиста.

В обеих встречах есть фавориты, однако предыдущие результаты мундиаля уже успели показать, что в плей-офф возможна любая сенсация.

Канада — Марокко: борьба за исторический шанс

В первом матче дня сборные Канады и Марокко померяются силами между собой.

Встреча начнется 4 июля в 22:00.

Канада на первом этапе плей-офф обыграла ЮАР со счетом 1:0 и вышла в следующий раунд. Марокко же провела напряженный матч с Нидерландами и одержала победу в серии пенальти.

Обе команды отличаются физической мощью, быстрыми атаками и организованной защитой. Поэтому в этом противостоянии даже одна ошибка может стать решающей.

Парагвай — Франция: продолжится ли сенсация?

Во втором ночном матче Парагвай выйдет на поле против одного из действующих фаворитов — Франции.

Встреча стартует в ночь на 5 июля в 02:00.

Франция уверенно обыграла Швецию в 1/16 финала со счетом 3:0. Парагвай же выбил Германию в серии пенальти, став автором одной из самых громких сенсаций мундиаля.

Теперь южноамериканцы попытаются остановить еще одного европейского гранда. Франция же, несмотря на травму Чуамени, рассчитывает выйти в четвертьфинал за счет сильного состава и высокоскоростной игры.

Расписание сегодняшних матчей

  • 22:00 — Канада — Марокко

  • 02:00 — Парагвай — Франция

Главный вопрос ночи прост: справятся ли фавориты со своей задачей, или ЧМ-2026 готовит еще одну сенсацию?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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