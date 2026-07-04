Манчестер Юнайтед вернулся к варианту с Орельеном Чуамени для усиления полузащиты

·51·Спорт
Манчестер Юнайтед вернулся к варианту с Орельеном Чуамени для усиления полузащиты

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» продолжает активную работу по кардинальному обновлению состава, в частности, усилению линии полузащиты в летнее трансферное окно. Руководство клуба и тренерский штаб определили в качестве главных целей звезду «Реал Мадрид» Орельена Чуамени и талантливого игрока «Борнмута» Алекса Скотта. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» был вынужден пересмотреть свою трансферную стратегию после перехода Матеуса Фернандеса в «Тоттенхэм» за 85 миллионов фунтов. В настоящее время руководство клуба ищет подходящих кандидатов на несколько позиций, однако центральная полузащита остается приоритетным направлением.

Переговоры с «Реал Мадрид» ожидаются сложными

Трансфер Орельена Чуамени не будет легким для «Манчестер Юнайтед». Хотя «Реал Мадрид» планирует реформировать свою полузащиту, французского футболиста клуб не намерен отпускать легко. Стоит отметить, что мадридский клуб официально подтвердил, что не подпишет контракт с игроком «Челси» Энцо Фернандесом. Кроме того, хотя испанский гранд интересуется капитаном «Манчестер Сити» Родри, «горожане» приняли твердое решение сохранить своего лидера в команде с помощью нового контракта.

Если трансфер Орельена Чуамени не состоится, «Манчестер Юнайтед» сосредоточит свое внимание на Алексе Скотте. Молодая звезда «Борнмута», несмотря на то, что не попала в заявку сборной Англии под руководством Томаса Тухеля на чемпионат мира 2026 года, смогла проявить себя в Премьер-лиге. Однако «Борнмут» не намерен продавать свой самый ценный актив и работает над подписанием с футболистом нового контракта.

Другие альтернативные варианты и молодые таланты

Скауты «Манчестер Юнайтед» также внимательно следят за чемпионатом мира, проходящим в Северной Америке. В частности, в сферу интересов клуба попал игрок «Лилля» и сборной Марокко Айюб Буадди. 18-летний талант привлек внимание многих своими яркими выступлениями на мундиале.

По сообщению издания Goal.com, в расширенный трансферный список клуба также вошли следующие футболисты:

  • Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд)
  • Сандер Берге («Фулхэм»)
  • Айюб Буадди («Лилль»)
«Манчестер Юнайтед» считает этих футболистов достойными кандидатами для долгосрочного решения проблем в полузащите. Руководство клуба поставило цель качественно обновить состав перед новым сезоном для борьбы за высокие места в Лиге чемпионов и Премьер-лиге.

Манчестер ЮнайтедРеал МадридОрельен ЧуамениТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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