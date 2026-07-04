Точный прогноз на сегодня: какие сборные выйдут в следующий этап?

·60·Спорт
Точный прогноз на сегодня: какие сборные выйдут в следующий этап?

Наши 9 подряд верных прогнозов на матчи плей-офф, прошедшие 1, 2 и 3 июля, оправдались. Теперь очередь за первыми двумя матчами 1/8 финала ЧМ-2026 — КанадаМарокко и Парагвай — Франция.

В футболе стопроцентной гарантии не бывает — мяч круглый, а VAR иногда пишет свой сценарий. Однако, учитывая текущее состояние команд, уровень соперников и возможности составов, наш сегодняшний выбор однозначен: Марокко и Франция выходят в следующий этап.

Канада — Марокко: опыт африканцев решит исход

Канада в 1/16 финала обыграла ЮАР со счётом 1:0. Однако решающий гол команда забила лишь в конце матча, а следующий соперник находится на заметно более высоком уровне.

Марокко же выбило сильную Нидерланды в серии пенальти. Команда на протяжении турнира играла против более сложных соперников и выделяется дисциплиной в обороне, техничными футболистами и быстрыми контратаками. На рынке букмекерских ставок Марокко также является явным фаворитом для выхода в следующий этап.

Высокий прессинг и агрессивный футбол Канады могут создать Марокко определённые проблемы. Но команда, в которой играют такие футболисты, как Ашраф Хакими, Браим Диас и Исмаил Сайбари, умеет выходить из-под давления и использовать свободные зоны.

Наш прогноз: Марокко выходит в следующий этап.
Примерный счёт: Канада 1:2 Марокко
Уровень уверенности: 72 процента

Парагвай — Франция: сенсация в этот раз не повторится

Парагвай в 1/16 финала обыграл Германию в серии пенальти, став автором большой сенсации. Команда действует организованно в обороне, не избегает борьбы и готова доводить матч до пенальти.

Однако Франция по-прежнему остаётся одной из самых надёжных команд турнира. Подопечные Дидье Дешама победили во всех матчах группового этапа и в 1/16 финала обыграли Швецию со счётом 3:0. Линия атаки с участием Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олизе станет серьёзнейшим испытанием для обороны Парагвая.

Орельен Чуамени пропустит матч из-за травмы, его, как ожидается, заменит Ману Коне. Но глубина скамейки запасных Франции позволит компенсировать эту потерю практически незаметно.

Победу Парагвая над Германией нельзя недооценивать. Тем не менее, команда создаёт мало опасных моментов в атаке, и против Франции одной лишь обороны может оказаться недостаточно. На рынке котировок французы также указаны как безоговорочные фавориты.

Наш прогноз: Франция побеждает в основное время.
Примерный счёт: Парагвай 0:2 Франция
Уровень уверенности: 88 процентов

Команды, которым мы доверяем сегодня

Марокко — выходит в четвертьфинал.
Франция — выходит в четвертьфинал.

Самый надёжный выбор — выход обеих команд в следующий этап. По точному счёту ожидаем победу Марокко со счётом 2:1 и Франции — 2:0.

Таким образом, чтобы довести серию верных прогнозов подряд до 11, сегодня мы доверяем Франции и Марокко.

МароккоФранцияКанадаПарагвайАшраф Хакими
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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