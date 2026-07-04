FIFA может перенести чемпионат мира на зиму

FIFA может пересмотреть порядок проведения чемпионатов мира в традиционный летний период после 2030 года. Причиной тому становятся проблемы, связанные с изнуряющей жарой во время турниров, здоровьем футболистов и безопасностью болельщиков.

Изменение климата начало влиять и на футбольный календарь. Теперь обсуждается вероятность проведения будущих мундиалей в зимние месяцы, как это было в Катаре.

Жара в 38 градусов беспокоит FIFA

По данным RMC Sport, руководство FIFA обсуждает, насколько правильно проводить чемпионат мира в июне и июле.

Поводом стал и экстремально высокий уровень температуры на турнире, который проходит в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Например, к началу матча 1/8 финала между Францией и Парагваем, который пройдет в Филадельфии, температура воздуха может подняться до 38 градусов.

В городе уже объявлено предупреждение о сильной жаре. Футболисты же вынуждены проводить даже тренировки в таких тяжелых погодных условиях.

Опыт Катара снова вспомнили

В FIFA особое внимание уделяется опыту чемпионата мира 2022 года, прошедшего в Катаре.

Тот турнир из-за климатических условий был перенесен с лета на ноябрь и декабрь.

Многие специалисты отметили, что во время соревнований:

качество игры было высоким;

футболисты выходили на поле в хорошей физической форме;

в составах национальных сборных наблюдалось меньше усталости.

По этой причине некоторые представители футбола поддерживают идею проведения мундиаля в середине европейского сезона.

Мундиаль 2030 года все еще пройдет летом

Чемпионат мира 2030 года, который примут Испания, Португалия и Марокко, согласно утвержденному календарю, пройдет в летний период.

Однако климат в некоторых городах вызывает в FIFA серьезную обеспокоенность.

В частности, в Марракеше в июне и июле температура воздуха может превысить 40 градусов. В таких условиях проведение матчей может быть опасным как для футболистов, так и для болельщиков.

Проблема не ограничивается только стадионом

Представители организации подчеркивают, что вопрос жары связан не только с температурой на стадионе во время игры.

FIFA должна учитывать и следующие факторы:

базы, где футболисты проводят тренировки;

фан-зоны, организуемые для болельщиков;

условия труда персонала стадионов и турнира;

время начала матчей;

безопасность туристов, перемещающихся по городу.

Таким образом, проведение мундиаля в летний период может создать огромную нагрузку на всю инфраструктуру турнира.

Ожидается, что турнир 2034 года пройдет зимой

Президент FIFA Джанни Инфантино ранее также не исключал возможности пересмотра календаря крупных соревнований.

По данным источника, чемпионат мира 2034 года, который пройдет в Саудовской Аравии, с большой вероятностью будет назначен на зимний период.

Судьба летних мундиалей будет зависеть от решений, которые будут приняты после 2030 года. Если изменение климата продолжится, проведение чемпионатов мира летом в будущем может уйти в историю.