Названы три основных препятствия, мешающих бизнесу в Узбекистане

Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов назвал проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели страны. Согласно анализу обращений, поступающих в палату, основная часть жалоб касается вопросов финансов, земельно-кадастровых отношений и налогообложения.

Первая проблема связана с получением кредитов. Потребность предпринимателей в финансовых средствах высока, однако требования банков к проверке и оценке во многих случаях создают трудности для бизнеса. В связи с этим рекомендован переход на льготный порядок залога, установленный Президентом.

Второе направление — вопросы земли и кадастра. Предприниматели сталкиваются с различными препятствиями при приобретении земельных участков через аукцион, а также при реализации проектов в сфере животноводства.

Третья основная проблема связана с налоговой системой. Отмечается, что строгие критерии рейтинговой системы в процессе возврата налога на добавленную стоимость создают дополнительные трудности для предпринимателей.

Торгово-промышленная палата продолжает работу по упрощению этих процессов и поддержке предпринимательской среды.