БДИ: Разъяснительная работа, проведенная в Кибрайском районе, дала свои результаты

Защита прав и интересов граждан, в частности обеспечение материального содержания несовершеннолетних детей, является одним из приоритетных направлений деятельности органов Бюро.

В частности, в результате разъяснительной работы, проведенной с должником U.A. по исполнительному документу о взыскании алиментов в размере 1/4 части в пользу взыскателя A.A., находящемуся в производстве Кибрайского районного отдела Бюро принудительного исполнения на основании судебного приказа Чирчикского межрайонного суда по гражданским делам, взыскателю A.A. были выплачены алименты на общую сумму 397 млн сумов.

В еще одном подобном случае благодаря усилиям сотрудников Кибрайского районного отдела БДИ со счета должника A.T. в пользу взыскателя L.T. были предварительно взысканы алименты в размере 138 млн сумов на основании исполнительного листа о взыскании алиментов в размере 1/2 части.

В результате данных исполнительных действий были защищены законные права и интересы несовершеннолетних детей и на практике обеспечено исполнение судебного документа.