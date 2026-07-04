БДИ: Разъяснительная работа, проведенная в Кибрайском районе, дала свои результаты

·32·Общество
БДИ: Разъяснительная работа, проведенная в Кибрайском районе, дала свои результаты

Защита прав и интересов граждан, в частности обеспечение материального содержания несовершеннолетних детей, является одним из приоритетных направлений деятельности органов Бюро.

В частности, в результате разъяснительной работы, проведенной с должником U.A. по исполнительному документу о взыскании алиментов в размере 1/4 части в пользу взыскателя A.A., находящемуся в производстве Кибрайского районного отдела Бюро принудительного исполнения на основании судебного приказа Чирчикского межрайонного суда по гражданским делам, взыскателю A.A. были выплачены алименты на общую сумму 397 млн сумов.

В еще одном подобном случае благодаря усилиям сотрудников Кибрайского районного отдела БДИ со счета должника A.T. в пользу взыскателя L.T. были предварительно взысканы алименты в размере 138 млн сумов на основании исполнительного листа о взыскании алиментов в размере 1/2 части.

В результате данных исполнительных действий были защищены законные права и интересы несовершеннолетних детей и на практике обеспечено исполнение судебного документа.

ЧирчикҚибрай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Навои трагически погибли два 15-летних подростка, купавшиеся в каналеВ Навои трагически погибли два 15-летних подростка, купавшиеся в каналеСегодня, 19:11Неприятному запаху в Сергели наконец положат конец: назван срокНеприятному запаху в Сергели наконец положат конец: назван срокСегодня, 19:08Задержан иностранец, добывавший 970 граммов наркотиков (видео)Задержан иностранец, добывавший 970 граммов наркотиков (видео)Сегодня, 18:54Узбекистанец, оставивший работу за 450 тысяч долларов, сегодня владеет миллионным бизнесомУзбекистанец, оставивший работу за 450 тысяч долларов, сегодня владеет миллионным бизнесомСегодня, 17:40В Сергели построят новые школы и искусственные озёраВ Сергели построят новые школы и искусственные озёраСегодня, 16:23Когда будет решена проблема неприятного запаха в Сергели?Когда будет решена проблема неприятного запаха в Сергели?Сегодня, 16:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
«Застал за изменой» — кот, принесший подарок своей возлюбленной, стал звездой интернета
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Чудо в пробке: ребенок родился в машине скорой помощи
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара
Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удара