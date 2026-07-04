В Ташкенте будут созданы 12 искусственных озер и цифровые туристические карты

На собрании с участием Президента были представлены новые меры, направленные на улучшение городской среды и повышение туристического потенциала Ташкента. С учетом того, что с начала года в столицу приехали 3 миллиона туристов, создание удобных условий для населения и гостей определено как одна из основных задач.

В целях улучшения экологии и микроклимата города в Ташкенте планируется создать 12 искусственных озер. Для водоемов на территориях махаллей «Кушкурган», «Султанабад» и «Фарогатли» в Сергелийском районе выделено 22 гектара земли.

Кроме того, вдоль канала «Жон» будет организована 5-километровая тропа здоровья. На этой территории предусмотрено создание условий для пеших прогулок, отдыха и физической активности.

Для туристов также будут запущены цифровые направления. На железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на станциях метро будут размещены бесплатные цифровые карты и туристические маршруты, которые можно скачать на смартфон.

В рамках улучшения городских услуг земельные участки для строительства 15–20 современных общественных туалетов в каждом районе Ташкента будут выставлены на аукцион. Также будет увеличено количество мусорных урн на улицах и в общественных местах.

Отмечаются и позитивные изменения в сфере общественной безопасности. Количество махаллей с тяжелой криминогенной обстановкой сократилось с 60 до 23. В то же время в 230 махаллях за полгода не было совершено ни одного преступления.