Объявлены стартовые составы на матч Парагвай — Франция

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира между Парагваем и Францией. Игра начнется сегодня в 02:00 по ташкентскому времени. Парагвай выбрал схему 5-4-1, а Франция — 4-2-3-1. На скриншоте не полностью указаны название стадиона, главные тренеры команд и запасные футболисты.

Стартовый состав Парагвая:

• Вратарь: О. Хиль

• Защитники: Х. Касерес, Г. Веласкес, Г. Гомес, О. Альдерете, Х. Алонсо

• Полузащитники: М. Альмирон, Д. Гомес, А. Кубас, М. Галарса

• Нападающий: Х. Энсисо

Стартовый состав Франции:

• Вратарь: Майк Меньян

• Защитники: Лука Динь, Уильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде

• Полузащитники: Адриен Рабьо, Ману Коне, Брэдли Баркола, Майкл Олиз, Усман Дембеле

• Нападающий: Килиан Мбаппе

В центре атаки Франции действует Килиан Мбаппе. Позади него расположилось трио из Барколы, Олиза и Дембеле. Парагвай же играет в обороне с пятью футболистами и пытается использовать скорость Энсисо в контратаках.