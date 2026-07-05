Объявлены стартовые составы на матч Парагвай — Франция

·128·Спорт
Объявлены стартовые составы на матч Парагвай — Франция

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира между Парагваем и Францией. Игра начнется сегодня в 02:00 по ташкентскому времени. Парагвай выбрал схему 5-4-1, а Франция — 4-2-3-1. На скриншоте не полностью указаны название стадиона, главные тренеры команд и запасные футболисты.

Стартовый состав Парагвая:

• Вратарь: О. Хиль
• Защитники: Х. Касерес, Г. Веласкес, Г. Гомес, О. Альдерете, Х. Алонсо
• Полузащитники: М. Альмирон, Д. Гомес, А. Кубас, М. Галарса
• Нападающий: Х. Энсисо

Стартовый состав Франции:

• Вратарь: Майк Меньян
• Защитники: Лука Динь, Уильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде
• Полузащитники: Адриен Рабьо, Ману Коне, Брэдли Баркола, Майкл Олиз, Усман Дембеле
• Нападающий: Килиан Мбаппе

В центре атаки Франции действует Килиан Мбаппе. Позади него расположилось трио из Барколы, Олиза и Дембеле. Парагвай же играет в обороне с пятью футболистами и пытается использовать скорость Энсисо в контратаках.

ПарагвайФранцияКилиан МбаппеХулио ЭнсисоЧемпионат МираСтартовый Состав
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Смотрите матч Парагвай — Франция в прямом эфире на нашем сайтеСмотрите матч Парагвай — Франция в прямом эфире на нашем сайтеСегодня, 01:46Стали известны детали неожиданного разговора между Лионелем Месси и вратарём Кабо-ВердеСтали известны детали неожиданного разговора между Лионелем Месси и вратарём Кабо-ВердеСегодня, 01:32Унахи стал лучшим игроком матча против КанадыУнахи стал лучшим игроком матча против КанадыСегодня, 00:42«Атлетико Мадрид» готовит финальное предложение по трансферу Мортена Хюльманда«Атлетико Мадрид» готовит финальное предложение по трансферу Мортена ХюльмандаСегодня, 00:16ЧМ-2026. Марокко разгромило Канаду и вышло в четвертьфиналЧМ-2026. Марокко разгромило Канаду и вышло в четвертьфиналСегодня, 00:08Почему «Реал» отказался от трансфера Энсо Фернандеса?Почему «Реал» отказался от трансфера Энсо Фернандеса?Сегодня, 00:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану