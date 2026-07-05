Объявлены стартовые составы на матч Парагвай — Франция
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира между Парагваем и Францией. Игра начнется сегодня в 02:00 по ташкентскому времени. Парагвай выбрал схему 5-4-1, а Франция — 4-2-3-1. На скриншоте не полностью указаны название стадиона, главные тренеры команд и запасные футболисты.
Стартовый состав Парагвая:
• Вратарь: О. Хиль
• Защитники: Х. Касерес, Г. Веласкес, Г. Гомес, О. Альдерете, Х. Алонсо
• Полузащитники: М. Альмирон, Д. Гомес, А. Кубас, М. Галарса
• Нападающий: Х. Энсисо
Стартовый состав Франции:
• Вратарь: Майк Меньян
• Защитники: Лука Динь, Уильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде
• Полузащитники: Адриен Рабьо, Ману Коне, Брэдли Баркола, Майкл Олиз, Усман Дембеле
• Нападающий: Килиан Мбаппе
В центре атаки Франции действует Килиан Мбаппе. Позади него расположилось трио из Барколы, Олиза и Дембеле. Парагвай же играет в обороне с пятью футболистами и пытается использовать скорость Энсисо в контратаках.
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