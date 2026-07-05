Растут цены на компьютеры и смартфоны: Samsung поднимает цены на память DRAM на 20%

Ведущий участник мировой электронной индустрии, компания Samsung, приняла решение очередном этапе повысить цены на чипы оперативной памяти (DRAM). Компания официально уведомила своих клиентов о том, что в текущем квартале средние отпускные цены вырастут примерно на 20%. Ожидается, что это окажет прямое влияние не только на промышленное оборудование, но и на цены смартфонов и ноутбуков, которыми пользуются обычные потребители. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, повышение цен на продукцию Samsung является продолжением устойчивой тенденции последних месяцев. Цифры показывают, что в первом квартале 2024 года средняя цена чипов DRAM выросла более чем на 90%, а во втором квартале — ещё на 50%. На фоне новой ценовой политики ожидается, что особенно заметно подорожают чипы ЛПДДР5Кс с высокой производительностью.

Искусственный интеллект и дефицит на рынке

По мнению экспертов, главной причиной роста цен является стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI). В настоящее время крупные центры обработки данных (дата-кентерс) испытывают потребность в огромных объёмах оперативной памяти для поддержки ChatGPT и других крупных языковых моделей. Аналитики ТрендФорке предполагают, что в третьем квартале общие цены на рынке DRAM вырастут на 13–18%, а NAND флаш-память подорожает на 10–15%.

Этот процесс не может не затронуть и рынок Узбекистана. Большинство продаваемых в нашей стране ноутбуков и смартфонов опираются именно на комплектующие Samsung. Если раньше 16 GB оперативной памяти считались стандартом, то теперь устройства с таким объёмом могут перейти в «люксовый» сегмент или их цены могут значительно вырасти.

Производители, включая Apple и другие крупные бренды, начали закладывать рост цен на комплектующие в себестоимость конечной продукции. Например, компания Apple объяснила повышение цен на некоторые новые модели именно подорожанием памяти и других компонентов. Эта тенденция особенно ярко проявится во втором полугодии в сегменте флагманских смартфонов и игровых ноутбуков.

Последствия для потребителей

Рост цен на чипы памяти сильнее всего повлияет на следующие устройства:

Флагманские смартфоны с высокой производительностью;

Ноутбуки, предназначенные для геймеров;

Ультрабуки премиального класса;

Серверы и корпоративные рабочие станции.

В настоящее время объём предложения не может удовлетворить растущий спрос. Пока сохраняется дефицит компонентов, необходимых для инфраструктуры искусственного интеллекта, говорить о снижении цен на оперативную память преждевременно. Специалисты рекомендуют пользователям, планирующим покупку нового устройства, не откладывать приобретение, поскольку до конца года вероятность дальнейшего повышения цен в розничных магазинах высока.