В ночь на 3 июля в небе над Узбекистаном произошло удивительное явление
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Сильная гроза с молниями, произошедшая в ночь с 3 на 4 июля, была отчетливо видна даже из космоса. На снимках, представленных NASA, запечатлены гигантские вспышки молний, последовательно проходящие сквозь облака с орбиты Земли.
Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, данное природное явление наблюдалось над территорией Узбекистана. Видео за короткое время привлекло внимание миллионов зрителей и вызвало широкое обсуждение в соцсетях.
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