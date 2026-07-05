В ночь на 3 июля в небе над Узбекистаном произошло удивительное явление

Сильная гроза с молниями, произошедшая в ночь с 3 на 4 июля, была отчетливо видна даже из космоса. На снимках, представленных NASA, запечатлены гигантские вспышки молний, последовательно проходящие сквозь облака с орбиты Земли.

Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, данное природное явление наблюдалось над территорией Узбекистана. Видео за короткое время привлекло внимание миллионов зрителей и вызвало широкое обсуждение в соцсетях.