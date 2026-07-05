Унахи стал лучшим игроком матча против Канады

Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унахи стал главным героем матча плей-офф ЧМ-2026 против Канады. Футболист, забивший два гола, был признан лучшим игроком матча по версии ФИФА.

Представители Африки уверенно обыграли Канаду — одного из хозяев турнира — со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Унахи дублем обеспечил победу

Хотя в первом тайме счет так и не был открыт, после перерыва Марокко взял игру под свой контроль.

Аззедин Унахи дважды поразил ворота соперника, внеся большой вклад в важную победу своей команды. Его голы во втором тайме стали главным фактором, сломившим сопротивление Канады.

ФИФА признала Унахи лучшим футболистом

По завершении матча ФИФА признала марокканского полузащитника лучшим игроком встречи.

Унахи не только оформил дубль, но и отличался активностью в центре поля, организацией атак и хладнокровием в ключевых ситуациях.

Марокко во второй раз в четвертьфинале

Победа над Канадой открыла еще одну важную страницу в истории марокканского футбола.

Таким образом, африканская команда во второй раз в своей истории получила путевку в четвертьфинальную стадию чемпионата мира.

Теперь марокканцы продолжат свое выступление на мундиале и поборются за еще один исторический результат.