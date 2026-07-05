Смотрите матч Парагвай — Франция в прямом эфире на нашем сайте

·181·Спорт
Смотрите матч Парагвай — Франция в прямом эфире на нашем сайте

Сборные Парагвая и Франции выйдут на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира за путевку в четвертьфинал. Матч начнется сегодня в 02:00.

Франция рассматривается как фаворит встречи, однако плотная оборона и контратаки Парагвая могут создать серьезные проблемы для соперника.

На нашем сайте все ключевые моменты матча будут освещаться в прямом эфире. Голы, опасные атаки, штрафные удары, замены и карточки — оперативная информация будет предоставляться в режиме реального времени.

Текстовую трансляцию можно следить на этой странице.

Прямая трансляцияLIVE
12'
Илгиз Танташев свистнул на Ману Коне (Франция) за удар по ноге соперника.
11'
Усман Дембеле (Франция) попытался пробросить мяч между защитниками, но не нашел ни одного партнера.
10'
Усман Дембеле (Франция) прострелил в штрафную, но защитник проявил бдительность и выбил мяч в безопасную зону.
7'
Опасный угловой Усмана Дембеле (Франция) был выбит защитниками в безопасную зону.
7'
Люка Динь (Франция) попытался найти партнера за пределами штрафной, но защита соперника оперативно пресекла атаку. Франция получает угловой.
6'
Усман Дембеле (Франция) сделал великолепный прострел в штрафную. Однако защитник соперника проявил бдительность, нейтрализовал угрозу и красиво выбил мяч.
4'
Майкл Олисе (Франция) доставил мяч в штрафную площадку, но один из защитников проявил бдительность и выбил мяч.
2'
Передача Адриана Рабьо (Франция) в штрафную площадь не дошла до адресата, защитники выбили мяч в безопасную зону.
1'
Усман Дембеле (Франция) отдал мяч Килиану Мбаппе, но Мбаппе не смог обыграть соперника в штрафной площади.
1'
Франция начала игру.
1'
Накануне начала первого тайма.
01:54
Сегодняшний матч будет судить главный арбитр Илгиз Танташев.
ParagvayFransiyaЧемпионат мираТекстовая трансляцияКилиан Мбаппе
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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