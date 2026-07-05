Смотрите матч Парагвай — Франция в прямом эфире на нашем сайте

Сборные Парагвая и Франции выйдут на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира за путевку в четвертьфинал. Матч начнется сегодня в 02:00.

Франция рассматривается как фаворит встречи, однако плотная оборона и контратаки Парагвая могут создать серьезные проблемы для соперника.

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