Карло Анчелотти рассказал о плане по сдерживанию Холанда перед матчем Бразилии и Норвегии

Перед матчем сборных Бразилии и Норвегии, который пройдет в рамках 1/8 финала чемпионата мира, звучат неожиданные заявления. Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти сообщил, что специальная тактика против одного из самых опасных нападающих турнира Эрлинга Холанда не разрабатывалась. Это противостояние вызывает огромный интерес не только как борьба двух команд за выход в четвертьфинал, но и как столкновение лучшего форварда мира с одной из самых надежных линий обороны. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, Эрлинг Холанд уже забил пять голов в текущем турнире и является главным оружием сборной Норвегии. Несмотря на это, опытный итальянский специалист Карло Анчелотти выразил полную уверенность в мастерстве своих подопечных. По его мнению, защитники Бразилии неоднократно выходили на поле против звезды «Манчестер Сити» в топовых европейских турнирах и прекрасно знают его стиль игры.

Уверенность Анчелотти в защитниках и тактический подход

«Я не думаю, что существует нечто вроде плана „анти-Холанд“. Мне не нужно объяснять своим защитникам, как против него играть, потому что они много раз сталкивались с ним лично. Наша команда в оптимальном состоянии, но мы должны продолжать расти. Все знают, как действует Эрлинг. Моя задача — не давать индивидуальные инструкции против него, а формировать общую игру всей команды», — заявил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

В этом поединке, который пройдет на «МетЛайф Стэдиум» в Нью-Джерси, соперничество из английской Премьер-лиги переносится на международную арену. В частности, ожидается, что в линии обороны Бразилии будет лидировать защитник «Арсенала» Габриэл Магальяэш. В чемпионате Англии он регулярно борется с Холандом. Анчелотти уверен, что именно это знакомство и опыт помогут пятикратным чемпионам мира на пути к четвертьфиналу.

Потери и возвращения в составе

Сборная Бразилии вышла в этот этап после драматической победы над Японией. В том матче гол Габриэля Мартинелли на последних минутах принес команде успех. Однако в составе есть потери. Полузащитник Лукас Пакета пропустит матч против Норвегии из-за травмы, что может создать определенные трудности в центре поля «Селесао».

Одной из позитивных новостей является возвращение нападающего «Барселоны» Рафиньи, который восстановился после травмы. Его возвращение даст Анчелотти больше возможностей выбора в линии атаки. Со стороны Норвегии под вопросом состояние защитников Юлиана Рерсона и Хольмгрена-Педерсена. Тем не менее, команда под руководством Стале Солбаккена готовится выстоять под мощным давлением Бразилии.

Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия — Мексика. Если Норвегия опирается на дисциплинированную игру и строгий порядок, то Бразилия полагается на индивидуальное мастерство и тактический опыт. Подопечные Анчелотти, извлекая уроки из ошибок в игре с Японией, постараются доказать, что являются одними из главных фаворитов турнира.