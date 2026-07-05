В рыбах Чирчика и Карадарьи обнаружен микропластик

·3·Общество
В рыбах Чирчика и Карадарьи обнаружен микропластик

Выяснилось, что в организмах рыб в реках Узбекистана широко распространены частицы микропластика. Более чем у половины изученных учеными рыб обнаружены пластиковые волокна, причем у крупных рыб их количество оказалось еще больше.

Исследование было проведено учеными Томского государственного университета, Института зоологии Академии наук Узбекистана и Андижанского государственного университета.

У 60 процентов рыб обнаружен пластик

Специалисты проверили 61 вид рыб, обитающих в Чирчике и Карадарье, которые являются притоками Сырдарьи.

По результатам, у 60,7 процента изученных рыб в организме были обнаружены частицы микропластика.

В организме каждой рыбы в среднем:

  • 2,61 частицы пластика;

  • около 11,5 микрограммов пластика.

Основная часть — очень тонкие волокна

Большая часть пластика, найденного в рыбах, состояла из очень тонких микроволокон.

89,7 процента частиц, обнаруженных в Карадарье, и 93 процента в Чирчике приходились именно на долю таких волокон.

Ученые выявили в общей сложности 15 видов пластика. Среди них наиболее часто встречались:

  • полиэтилентерефталат;

  • полипропилен;

  • полиамид;

  • вискозные волокна.

Вискоза — это полусинтетический материал, широко используемый в текстильной промышленности.

Как пластик вредит рыбе?

По объяснению специалистов, микропластик может наносить вред рыбам двумя путями.

В первом случае твердые волокна повреждают слизистую оболочку пищеварительной системы. Это может привести к снижению аппетита у рыбы и замедлению ее развития.

Вторая опасность связана с токсичными добавками и мономерами в составе пластика. Они могут нарушить работу эндокринной и иммунной систем рыб.

Пластик встречался у всех видов рыб

Исследователи не обнаружили значительной разницы в зависимости от вида, пола или места в пищевой цепи рыб.

Микропластик одинаково обнаруживался у разных рыб. Это показывает, что загрязнение затрагивает не определенный вид, а всю водную экосистему.

В крупных рыбах пластика больше

Ученые подтвердили одну важную закономерность: чем крупнее рыба, тем больше в ее организме накапливается частиц пластика.

Это может быть связано с тем, что рыбы долгое время живут в загрязненной среде и потребляют больше пищи.

Результаты исследования показывают, что пластиковое загрязнение в Чирчике и Карадарье является серьезным предупреждением не только для природы, но и для людей, использующих эти водоемы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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