В рыбах Чирчика и Карадарьи обнаружен микропластик
Выяснилось, что в организмах рыб в реках Узбекистана широко распространены частицы микропластика. Более чем у половины изученных учеными рыб обнаружены пластиковые волокна, причем у крупных рыб их количество оказалось еще больше.
Исследование было проведено учеными Томского государственного университета, Института зоологии Академии наук Узбекистана и Андижанского государственного университета.
У 60 процентов рыб обнаружен пластик
Специалисты проверили 61 вид рыб, обитающих в Чирчике и Карадарье, которые являются притоками Сырдарьи.
По результатам, у 60,7 процента изученных рыб в организме были обнаружены частицы микропластика.
В организме каждой рыбы в среднем:
2,61 частицы пластика;
около 11,5 микрограммов пластика.
Основная часть — очень тонкие волокна
Большая часть пластика, найденного в рыбах, состояла из очень тонких микроволокон.
89,7 процента частиц, обнаруженных в Карадарье, и 93 процента в Чирчике приходились именно на долю таких волокон.
Ученые выявили в общей сложности 15 видов пластика. Среди них наиболее часто встречались:
полиэтилентерефталат;
полипропилен;
полиамид;
вискозные волокна.
Вискоза — это полусинтетический материал, широко используемый в текстильной промышленности.
Как пластик вредит рыбе?
По объяснению специалистов, микропластик может наносить вред рыбам двумя путями.
В первом случае твердые волокна повреждают слизистую оболочку пищеварительной системы. Это может привести к снижению аппетита у рыбы и замедлению ее развития.
Вторая опасность связана с токсичными добавками и мономерами в составе пластика. Они могут нарушить работу эндокринной и иммунной систем рыб.
Пластик встречался у всех видов рыб
Исследователи не обнаружили значительной разницы в зависимости от вида, пола или места в пищевой цепи рыб.
Микропластик одинаково обнаруживался у разных рыб. Это показывает, что загрязнение затрагивает не определенный вид, а всю водную экосистему.
В крупных рыбах пластика больше
Ученые подтвердили одну важную закономерность: чем крупнее рыба, тем больше в ее организме накапливается частиц пластика.
Это может быть связано с тем, что рыбы долгое время живут в загрязненной среде и потребляют больше пищи.
Результаты исследования показывают, что пластиковое загрязнение в Чирчике и Карадарье является серьезным предупреждением не только для природы, но и для людей, использующих эти водоемы.
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