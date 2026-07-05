Фильм «Майкл» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Майкл», снятый режиссером Антуаном Фукуа, собрал в мировом прокате 977 миллионов долларов, став самым кассовым биографическим фильмом в истории. Об этом сообщило издание Variety.

Сообщается, что картина заработала в кинотеатрах США 370,2 миллиона долларов, а в международном прокате — 607 миллионов долларов. Таким образом, фильм обошел картину Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (975 миллионов долларов), а также «Богемскую рапсодию» (911 миллионов долларов).

В фильме образ короля поп-музыки Майкла Джексона воплотил его племянник Джафар Джексон. Кинокритики отмечают, что картина не останавливается на самых спорных событиях в жизни артиста. Вместо этого создатели сосредоточили внимание зрителей на концертных сценах, реконструкции знаменитых выступлений и музыкальных номерах.

Фильм «Майкл» рассказывает о детстве и юности легендарного певца, его отношениях с братьями и суровым отцом Джо Джексоном, о деятельности в составе группы The Jackson 5 и начале сольной карьеры.

В картине также показано, как Майкл Джексон поднялся на мировую музыкальную сцену, создавал знаменитые хиты и впервые продемонстрировал легендарный танцевальный движок «Лунная походка» (Moonwalk) во время исполнения песни «Billie Jean». В фильме также сыграли Жулиано Валди, Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кейлин Даррел Джонс и Лора Харриер.