Фильм «Майкл» стал самым кассовым фильмом в истории

·0·Культура
Фильм «Майкл» стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм «Майкл», снятый режиссером Антуаном Фукуа, собрал в мировом прокате 977 миллионов долларов, став самым кассовым биографическим фильмом в истории. Об этом сообщило издание Variety.

Сообщается, что картина заработала в кинотеатрах США 370,2 миллиона долларов, а в международном прокате — 607 миллионов долларов. Таким образом, фильм обошел картину Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (975 миллионов долларов), а также «Богемскую рапсодию» (911 миллионов долларов).

В фильме образ короля поп-музыки Майкла Джексона воплотил его племянник Джафар Джексон. Кинокритики отмечают, что картина не останавливается на самых спорных событиях в жизни артиста. Вместо этого создатели сосредоточили внимание зрителей на концертных сценах, реконструкции знаменитых выступлений и музыкальных номерах.

Фильм «Майкл» рассказывает о детстве и юности легендарного певца, его отношениях с братьями и суровым отцом Джо Джексоном, о деятельности в составе группы The Jackson 5 и начале сольной карьеры.

В картине также показано, как Майкл Джексон поднялся на мировую музыкальную сцену, создавал знаменитые хиты и впервые продемонстрировал легендарный танцевальный движок «Лунная походка» (Moonwalk) во время исполнения песни «Billie Jean». В фильме также сыграли Жулиано Валди, Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кейлин Даррел Джонс и Лора Харриер.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новый сериал Фахрие Эвджен вызвал споры в социальных сетяхНовый сериал Фахрие Эвджен вызвал споры в социальных сетяхСегодня, 11:10Дочка Умидахон Ходжиевой отметила 1 год (видео)Дочка Умидахон Ходжиевой отметила 1 год (видео)Сегодня, 10:34Зиёда снова привела в восторг: состоялас' прем'ера клипа «Фарк ет» (видео)Зиёда снова привела в восторг: состоялас' прем'ера клипа «Фарк ет» (видео)Сегодня, 10:06Малоизвестные сыновья звезд Болливуда и чем они занимаютсяМалоизвестные сыновья звезд Болливуда и чем они занимаютсяВчера, 18:51Нодир Зоитов порадовал фанатов новой песней «Кизалог‘им» (аудио)Нодир Зоитов порадовал фанатов новой песней «Кизалог‘им» (аудио)Вчера, 18:32Представлены долгожданная песня и клип Шохруххона «Лола»!Представлены долгожданная песня и клип Шохруххона «Лола»!Вчера, 18:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
Три самые востребованные звезды узбекской сцены: Муниса Ризаева, Хамдам Собиров...
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду