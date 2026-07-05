Добыча газа в Узбекистане снизилась на 14%

В январе–мае 2026 года объем добычи основных энергоресурсов в Узбекистане снизился. По данным Статистического агентства, добыча природного газа составила 15,8 миллиарда кубометров.

Этот показатель на 14% меньше по сравнению с 18,4 миллиарда кубометров за аналогичный период 2025 года. В январе–мае 2024 года в стране было добыто 18,9 миллиарда кубометров газа.

За пятимесячный период результаты по основным видам сырья составили:

• Природный газ — 15,8 миллиарда кубометров

• Нефть — 261,9 тысячи тонн

• Газовый конденсат — 391,7 тысячи тонн

• Уголь — 1,6 миллиона тонн

Объем добычи нефти снижается третий год подряд. Производство газового конденсата по сравнению с 2025 годом уменьшилось на 18%.

Значительное падение наблюдается и в добыче угля. Если в январе–мае 2025 года было добыто 2,5 миллиона тонн угля, то в текущем году этот показатель составил 1,6 миллиона тонн.

Вместе с тем зафиксирован рост в переработке нефтепродуктов. Производство дизельного топлива достигло 476,4 тысячи тонн, и этот показатель последовательно растет в течение последних трех лет.

Производство автомобильного бензина составило 502,2 тысячи тонн. Это выше показателя 2025 года, однако на 11% меньше по сравнению с уровнем 2024 года.