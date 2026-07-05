Парус КсКсИ века: технология Wing560 успешно прошла испытания на гигантском грузовом судне

В судоходной промышленности сделан важный шаг на пути перехода к экологически чистым технологиям. Разработанная компанией Океанбирд жёсткая парусная система под названием Wing560 доказала свою эффективность, приводя в движение гигантский ролкер (автомобилевоз) под названием Тирранна. Эта технология позволяет значительно сократить традиционный расход топлива. Об этом сообщает Иксбт.ком .

По данным иксбт.ком, 230-метровое судно Тирранна после испытаний вернулось в коммерческую эксплуатацию. Wing560 — это гигантская конструкция высотой 46 метров и шириной 14 метров, которая принципиально отличается от обычных тканевых парусов. Она обладает аэродинамическими свойствами, больше напоминающими крыло самолёта, и использует энергию ветра для создания дополнительной тяги.

Экология и экономическая эффективность

Данный проект реализуется в рамках европейской программы Оркелле Хоризон. Основная цель программы — сокращение объёма вредных выбросов в атмосферу от морского транспорта. Система Wing560 снижает нагрузку на двигатель, что, в свою очередь, обеспечивает экономию топлива. По предварительным расчётам, один такой парус может сократить расход топлива примерно на 10 процентов.

Процесс установки системы был осуществлён на верфи Дамен в Роттердаме. Перед установкой Wing560 был сертифицирован авторитетным классификационным обществом ДНВ. В настоящее время судно выполняет свои регулярные рейсы, однако на борту также находятся инженеры Океанбирд. Специалисты совместного предприятия Алфа Лавал и Валлениус Линес наблюдают за работой паруса в реальных морских условиях и собирают данные.

Перспективы на будущее

Инженеры Океанбирд подчёркивают, что данная технология не ограничивается только одним парусом. В будущем планируется устанавливать несколько конструкций Wing560 на новые строящиеся суда. Это позволит получать более половины энергии, необходимой для движения судна, за счёт ветра. Что наиболее важно, это не окажет негативного влияния на сроки доставки грузов.

Для стран с ограниченным выходом к морю, таких как Узбекистан, подобные глобальные логистические инновации также имеют значение. Снижение расходов на перевозку грузов по всему миру и ужесточение экологических стандартов напрямую влияют на цены в международной торговой цепочке. Переход морского транспорта к «зелёной» экономике с помощью современных технологий служит важным фактором в борьбе с глобальным потеплением.