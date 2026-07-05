Реал Мадрид усилил правый фланг обороны: Дензел Дюмфрис перешел в Мадрид

Испанский клуб Реал Мадрид совершил очередной громкий шаг в летнее трансферное окно. Мадридцы официально объявили о подписании контракта с защитником итальянского клуба Интер Дензелом Дюмфрисом. Данный трансфер является частью стратегии клуба по дальнейшему укреплению линии обороны, в частности, правого фланга. Об этом Goal.com сообщает .

По данным издания GOAL.com и пресс-службы клуба, Реал Мадрид выплатил оговоренную сумму отступных в размере 20 миллионов евро за нидерландского футболиста. Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на четыре года, то есть до 30 июня 2030 года. Через этот трансфер главный тренер команды Жозе Моуринью намерен усилить конкуренцию в составе.

Новая конкуренция в линии обороны

Дензел Дюмфрис по прибытии в Мадрид станет серьезным конкурентом для Трента Александера-Арнольда. После истечения контракта Дани Карвахаля и его ухода из команды на позиции правого защитника остался только Трент Александер-Арнольд. Теперь же приход опытного Дюмфриса открывает тренерскому штабу широкие возможности для ротации и изменения тактических схем.

Руководство Интера, учитывая приближающееся истечение контракта футболиста, приняло решение о его продаже. По данным The Athletic, нидерландский защитник своим опытом и физическим состоянием полностью отвечает требованиям мадридского клуба. Его трансфер также оценивается как весьма выгодная сделка для Реал Мадрида в финансовом отношении.

Успешные пять лет в Интере

За пять сезонов, проведенных в столице Италии, Дензел Дюмфрис зарекомендовал себя как один из самых стабильных фланговых защитников Европы. В составе Нерадзурри он сыграл в 207 матчах, забил 27 голов и сделал 28 голевых передач. С его помощью Интер дважды становился чемпионом Серии А.

Более 200 матчей в составе Интера;

Двукратный чемпион Италии;

Игрок основы сборной Нидерландов;

Активность на правом фланге как в обороне, так и в атаке.

Хотя в прошлом сезоне из-за операции на голеностопе Дюмфрис немного потерял игровую практику, он все же вышел на поле в 28 матчах и забил 5 голов. Ожидается, что его физическая мощь и способность подключаться к атакам будут соответствовать скоростному стилю игры Реал Мадрида. Теперь болельщики с интересом ждут, кто займет место в стартовом составе на правом фланге в новом сезоне.