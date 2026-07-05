Почему у младенцев появляется потница? Рекомендации специалиста

В жаркие летние дни одна из самых частых проблем у младенцев — потница. По словам специалистов, это состояние особенно часто наблюдается у новорожденных.

Как отмечает научный сотрудник Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии Нойба Азимова, у младенцев механизмы регуляции температуры тела еще не полностью сформированы. В то же время их кожа очень нежная и чувствительна к воздействиям, поэтому жаркий воздух и избыточная влажность могут привести к появлению сыпи на коже.

Потница обычно проявляется на коже в виде мелких красных, розовых или белых пузырьков. Эта сыпь чаще всего появляется на шее, подмышках, в паховой области и в местах, где одежда плотно прилегает к телу.

Специалист отмечает, что развитию заболевания могут способствовать такие факторы, как жаркая и душная погода, высокая влажность, одежда из синтетических тканей, а также избыточный вес.

Если вы заметили подобную сыпь на коже вашего ребенка, не пытайтесь заниматься самолечением, а рекомендуется обратиться к дерматологу или педиатру.

В процессе лечения важно сохранять кожу сухой. Поэтому вместо крема целесообразно использовать специальные присыпки, которые впитывают излишнюю влагу и помогают коже свободно дышать.

Также при купании ребенка полезно добавлять в воду настой череды. После купания рекомендуется аккуратно промокнуть тело младенца мягким полотенцем и нанести присыпку, содержащую тальк, крахмал или цинк. Такие средства помогают сохранить кожу сухой и предотвращают развитие инфекции.

Специалисты рекомендуют не одевать младенцев в синтетическую одежду для профилактики потницы. Такие ткани ограничивают воздухообмен и могут вызвать раздражение кожи.

Вместо этого целесообразно выбирать одежду из натуральных волокон, таких как хлопок, лен или шерсть. Кроме того, поддержание температуры воздуха в детской комнате около +20 °C, соблюдение правил гигиены и регулярное купание младенца значительно снижают риск появления потницы.