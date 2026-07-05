250-летие независимости США отмечено историческим рекордом

·34·Мир
250-летие независимости США отмечено историческим рекордом

В рамках торжественных мероприятий, организованных по случаю 250-летия независимости США, было проведено одно из крупнейших в истории пиротехнических шоу. Сообщается, что за время праздника в небо было запущено около 850 тысяч пиротехнических зарядов. Этот показатель был зафиксирован как новый мировой рекорд в данной области.

Для сравнения, на прошлогоднем фейерверке в День независимости было использовано около 20 тысяч пиротехнических средств. В этом году зрелище по своим масштабам и размаху в несколько раз превзошло предыдущие показы.

Пока красочные салюты озаряли ночное небо, тысячи зрителей стали свидетелями этих исторических моментов. Праздничные торжества прошли на территории Национальной аллеи в столице США — Вашингтоне.

За мероприятием наблюдали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп вместе с тысячами граждан. В рамках праздника фейерверк стал одним из самых привлекающих внимание мероприятий и широко обсуждался в социальных сетях.

Дональд Трамп произносит речь с трибуны, рядом люди делают селфи на фоне фейерверков.
СШАВашингтонДональд ТрампМелания Трамп
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